"Воюєте за млинці з лопати": Соколова жорстко рознесла зрадників із "ДНР"

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко засудила зрадників України, які пішли воювати до лав терористів "ДНР", повіривши в російську пропаганду.

Вона звинуватила їх у нехтуванні подвигом людей, які в роки Другої світової війни жертвували життям заради того, щоб їхні нащадки жили мирно. Сильну промову журналістка виголосила в ефірі шоу "Вечір із Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Вас, жителів Донбасу, втягнули у війну через підручник історії! Що б вам зараз сказали ваші предки, які на тій страшній війні билися за виживання, за те, щоб у вас над головою було мирне небо?! Як ви гадаєте, як би вони поставилися до того, що ви влаштували бійню через трактування історії?" — обурилася вона.

"Це і є та сама неповага до ветеранів і їхнього подвигу, в якій ви звинувачуєте українців. Вони воювали, щоб жити, а ви воюєте, щоб помахати триколором і на*бнути млинців з лопати! Відчуваєте різницю мотивів?" — емоційно додала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова засудила колаборантів із "Л/ДНР", які скаржаться на те, що їм важко отримувати пенсію на території вільної України. Для того, щоб уникнути цього, вона порадила прихильникам "русского міра" повертатися до складу рідної країни і не зраджувати її.

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