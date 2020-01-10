"Вовка мріяв бути пілотом!" Мережу зворушив пост друга командира екіпажу літака, який впав у Ірані

Мережу зворушив пост друга загиблого командира екіпажу українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який впав у Ірані, Володимира Гапоненка – Олександра Мазура. Чоловік розповів про дитинство пілота та його мрії.
Пост Мазур опублікував на своїй сторінці у Facebook. Чоловік поділився архівним фото із загиблим.
"Безтурботне дитинство. Тоді ми ще не знали, хто ким стане і де буде жити. Хтось стане відомим юристом, а хтось інженером. Хтось водієм, а хтось одним з найкращих пілотів країни... Не важливо, хто ким стане і де буде жити, бо головне – щоб жили... Вчора (8 січня. – Ред.) один з цих хлопчаків звично пішов в небо і... залишився там назавжди", – написав друг загиблого.
Друг загиблого командира екіпажу українського літака, який впав у Ірані, Гапоненка опублікував зворушливе фото
Facebook Олександра Мазура
"Вовка мріяв бути пілотом з дитинства і став ним! Він був командиром з малечку і таким залишився до останнього свого подиху! Дякую, друже! Пам'ятаю, як ти захищав мене в дитинстві! Знаю, що так само ти рятував свій екіпаж і всіх пасажирів", – зворушливо додав чоловік.
У коментарях під постом користувачі мережі висловили свої співчуття щодо загибелі пілота.
"Дуже шкода всіх загиблих... Володя безперечно був і залишиться героєм. Вічна пам'ять", "Щиро співчуваю. Трагедія", "Як же боляче, небо забирає найкращих", "Який смуток, такий ще молодий", "Нестерпний біль... Душа рветься на шмаття... Немає навіть слів", – написали вони.
Пілотові Гапоненку 20 грудня виповнилося 50 років. У нього залишилися дружина і дві маленькі доньки. Зважаючи на його соцмережі, новорічні свята чоловік відзначав вдома. Останній пост у Facebook був опублікований 3 січня.
В інтерв'ю одному з телеканалів дружина загиблого Катерина розповіла, що про трагедію дізналася зі ЗМІ. Вона додала, що просила чоловіка не летіти до Ірану. Але він сказав, що не може так вчинити.
Коментарі користувачів щодо загиблого у авіакатастрофі пілота
Скріншот
Коментарі користувачів щодо загиблого у авіакатастрофі пілота
Скріншот
Коментарі користувачів щодо загиблого у авіакатастрофі пілота
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена. Серед них був і Гапоненко.
Авіакомпанія Boeing вперше прокоментувала трагедію.
У посольстві України в Ірані заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Причиною назвали займання двигуна.
Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився.
Очевидці аварії впевнені, що пілоти робили все, щоб літак не впав на житловий сектор.
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