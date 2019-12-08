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8 грудня • оновлено в 20:33
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"Вова, пам'ятай!" Українці вийшли на масові протести перед Нормандією

4.2т
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Тисячі українців вийшли на мітинги у Львові, Харкові та Запоріжжі з вимогою до президента України Володимира Зеленського не допустити "капітуляції" перед зустріччю в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі.

У Харкові на мітинг "Червоні лінії" вийшли близько 200 осіб. Про це повідомляє Hromadske.

Вимоги присутніх – не допустити на переговорах 9 грудня о Парижі згоди на вибори без виведення військ з тимчасово окупованих територій, поступок Росії щодо газу і визнання Криму і окупованої частині Донбасу російськими.

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

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Віче, організоване Штабом опору капітуляції, пройшло і в Запоріжжі, повідомляє Радіо Свобода. Протестуючі прийняли заяву від 12 запорізьких ветеранських і волонтерських організацій та місцевих осередків політичних партій, в якому зажадали від президента не допустити прийняття "капітулянтських рішень".

Мітинг в Запоріжжі

Мітинг в Запоріжжі

Мітинг в Запоріжжі

Мітинг в Запоріжжі

Мітинг в Запоріжжі

Мітинг в Запоріжжі

Так більше тисячі людей зібралися у Львові на площі поруч з пам'ятником Тарасу Шевченку на мітинг під назвою "Червоні лінії", повідомляє Zaxid.net.

zaxid.net

zaxid.net

Мітинг у Львові

Протестуючі виступають проти реалізації формули Штайнмайера і розведення військ по всій лінії розмежування. Його учасники принесли з собою плакати з написами "Ні капітуляції", "Ні подвійному громадянству" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Мітинг організували напередодні зустрічі в Нормандські форматі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Рашанцы должны понять что 73% населения против вашего руцеого мира, и Зеленский ничего с этим не сможет поделать
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0
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну конечно "массовость" шабашей просто зашкаливает!
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Petrov Valery
Petrov Valery
Вова, Вовчик, Вовочка, Вованчик... Уkры, как вы думаете, почему королеву Англии никто из англичан не называет Лизочкой. (Подсказка: глава государства - это символ. Он говорит от имени всей страны. Не уважать этот символ - проявлять неуважение ко всем гражданам Англии. Или Украины. Или России).
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