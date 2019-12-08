"Вова, пам'ятай!" Українці вийшли на масові протести перед Нормандією

Тисячі українців вийшли на мітинги у Львові, Харкові та Запоріжжі з вимогою до президента України Володимира Зеленського не допустити "капітуляції" перед зустріччю в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі.

У Харкові на мітинг "Червоні лінії" вийшли близько 200 осіб. Про це повідомляє Hromadske.

Вимоги присутніх – не допустити на переговорах 9 грудня о Парижі згоди на вибори без виведення військ з тимчасово окупованих територій, поступок Росії щодо газу і визнання Криму і окупованої частині Донбасу російськими.

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Віче, організоване Штабом опору капітуляції, пройшло і в Запоріжжі, повідомляє Радіо Свобода. Протестуючі прийняли заяву від 12 запорізьких ветеранських і волонтерських організацій та місцевих осередків політичних партій, в якому зажадали від президента не допустити прийняття "капітулянтських рішень".

Мітинг в Запоріжжі

Мітинг в Запоріжжі

Мітинг в Запоріжжі

Так більше тисячі людей зібралися у Львові на площі поруч з пам'ятником Тарасу Шевченку на мітинг під назвою "Червоні лінії", повідомляє Zaxid.net.

zaxid.net Мітинг у Львові

Протестуючі виступають проти реалізації формули Штайнмайера і розведення військ по всій лінії розмежування. Його учасники принесли з собою плакати з написами "Ні капітуляції", "Ні подвійному громадянству" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Мітинг організували напередодні зустрічі в Нормандські форматі.

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