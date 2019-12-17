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17 грудня • оновлено в 15:52
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"Вова – чесна людина!" Батько Зеленського назвав українців тупою біомасою

13.6т
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Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський різко висловився щодо українців, які негативно оцінюють старання його сина на посту глави держави і заявляють про розчарування в ньому.

Зокрема, він назвав земляків тупою біомасою. Такими думками поділився в інтерв'ю виданню "Страна".

"Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там із Путіним на пів години, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця?" – обурився Олександр Семенович.

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Олександр Зеленський

Олександр Зеленський

За його словами, будь-яка людина, якщо вона "голодна", завжди й у всьому звинувачуватиме президента. Однак він, хай там що говорять, підтримує політику Зеленського і його команди.

"Країну довели до сказу. Щось робиться... А ось зараз пенсію хочуть підвищити. Що можуть з цим газом, намагаються домовитися, щоб було дешевше – людям, не собі! І з цією землею – МВФ дає бабки, виходу немає! Бабок немає, платити нічим. Розумна людина це розуміє. Де він неправий? Із землею. 200 тисяч га. Не треба говорити! Ось тупість яка..." – розлютився Зеленський-старший.

Раніше OBOZREVATEL показав, який вигляд мають батьки Володимира Зеленського, а також трохи розповів про те, чому в рідному для чинного президента Кривому Розі його досі називають сином того самого Олександра Зеленського.

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Автор
Марта Рок
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
інтерв`ю Офіс президента Партія Слуга народу
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Мразь Русская
Мразь Русская
Под Тулуном мошенник забрал деньги пострадавших от наводнения и заявил, что государство зря им помогает.
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1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Мощный старик - правильно сказал ! Надо было его сыну у Путина еще пару зон выпросить - в Магадане и Воркуте ! Пусть там некоторые поволонтерствуют и поактивничают !
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3
Fury Dmytro
Fury Dmytro
Minaev Alexey, кремлебот жуй сраку!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ал. Зеленский - доктор техн. наук, профессор, зав.кафедрой выч. техники. Он 40 лет учит студентов, поэтому может судить об умственных способностях населения.
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Fury Dmytro
Fury Dmytro
Kuksov Micha, Образованный не значит умный, а учитывая что высшее образование при совке мог получить и полный кретин при должных связях то мне его докторская степень не очем не говорит. Важно то что это существо смеет таких как я называть биомассой. Я такое себе не позволяю по отношению к зебилам.
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Дудченко Сергій
Дудченко Сергій
Kuksov Micha, а на кого оно училось!, и кем потом роботало тебя не смущает! А потом беня вырулил!, в презики, ну старческий ни кто не отменял, и какой отец не будет хвалить своего сына! П...... К!
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