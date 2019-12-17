"Вова – чесна людина!" Батько Зеленського назвав українців тупою біомасою

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський різко висловився щодо українців, які негативно оцінюють старання його сина на посту глави держави і заявляють про розчарування в ньому.

Зокрема, він назвав земляків тупою біомасою. Такими думками поділився в інтерв'ю виданню "Страна".

"Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там із Путіним на пів години, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця?" – обурився Олександр Семенович.

Олександр Зеленський

За його словами, будь-яка людина, якщо вона "голодна", завжди й у всьому звинувачуватиме президента. Однак він, хай там що говорять, підтримує політику Зеленського і його команди.

"Країну довели до сказу. Щось робиться... А ось зараз пенсію хочуть підвищити. Що можуть з цим газом, намагаються домовитися, щоб було дешевше – людям, не собі! І з цією землею – МВФ дає бабки, виходу немає! Бабок немає, платити нічим. Розумна людина це розуміє. Де він неправий? Із землею. 200 тисяч га. Не треба говорити! Ось тупість яка..." – розлютився Зеленський-старший.

Раніше OBOZREVATEL показав, який вигляд мають батьки Володимира Зеленського, а також трохи розповів про те, чому в рідному для чинного президента Кривому Розі його досі називають сином того самого Олександра Зеленського.

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