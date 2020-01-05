Как-то незаметно на полках магазинов, в интернет-магазинах снова появились российские товары. Достаточно крупные, топовые онлайн магазины продают российскую одежду, российскую косметику, российские книги. Это результат той самой позиции "какая разница", которая проявилась на момент начала 2020 года. Т.е. в новый год мы вступаем с закономерным принятием того, что на государственном уровне способны унизить себя, как жертву, дважды. Сначала тем, что убрали с повестки дня угрозы со стороны России. А потом тем, что снова пустили их сюда со всем своим хламом.

В 2014-м соседка плевалась от ненависти к ситуации, когда им с мужем пришлось свернуть торговый бизнес с Россией. Они тогда винили не агрессора, начавшего войну - а Украину, посмевшую защищаться. Мы теперь живем далеко друг от друга, но предполагаю, что бизнес мог возобновиться. Как минимум для этого есть основание - "как все, так и мы". Если возвращать российские товары в Украину могут крупные операторы, то все наше большинство - и подавно.

А теперь смотрите, как это выглядит: настоящий тренд Украины с весны 2019 - не "миру-мир". И даже не "кто я?". Дело гораздо серьезнее, ведь нам внушают стиль поведения:

- защищаться не модно. Забирают - отдай;

- быть трусом - приемлемо. Стал трусом сам - приведи друзей;

- поддержать рынок того, кто тебя убивает - морально не сложно. Это всего сотня, другая гривен. На рубли это немного, а чо?

- погибают те, кому эта защита была нужна. Т.е. каждый сам за себя. Но в случае угрозы тем, кому "нет разницы" - будь добр, рискуй своей жизнью. Они своей рисковать не будут.

Что это? Это не похоже на известные течения, когда была какая-то идеология, когда что-то объединяло отдельные массы людей. Будь они конструктивны, или деструктивны. Сегодня Украина опробует новый путь: плюй на всех! Всем pohuy! Это модно, и это правильно! Кажется, такого не было в Европе. Такого не было в Америке. Такого дебилизма нет даже в РФ.

А я вспоминаю, что именно так ведут себя многие подростки. Бессмысленно, еще не понимая сути, формы и значения. Мы сегодня показываем пример всему миру - как это можно выбрать и как с этим можно скатиться в пропасть. Не повторяйте за Украиной!

Хотя на самом деле я уверена, о чем уже писала, что настоящих украинцев давным-давно похоронили войны, голодоморы, геноциды и "великое переселение народов", а также чудовищная многолетняя и профессиональная пропаганда, породившая наш сегодняшний выбор.

Нам сегодня показали, что если так делает власть - то всем остальным тоже можно, и более того - это "правильно". Правильно, чтобы тебя высмеивали и пинали на российских ток шоу, даже если ты украинский президент. Правильно, что твоя популярность в мире носит несколько не тот характер, о котором бредит Мендель. А ведь еще совсем недавно одни уважали и помогали, а другие скрипели зубами и не могли взять ДАП, а их журналисты не могли взять интервью у украинской делегации. Она была выше этого.

Из этого нужно делать выводы. И нужно беречь детей. Потому что когда слышишь их жестокое "я не знаю, о какой войне вы говорите, мне все равно, у меня в Питере друзья" - первым делом задаешься вопросом, что война началась 6 лет назад. И этот мальчишка 18 лет был на 6 лет моложе, а значит родители еще имели хоть какое-то влияние. И если сегодня этот ребенок так говорит, так думает - то у каждого своя история, но... Ведь кто-то из старших думает так же, как он?

Не столь страшно, что он не выполняет обещания. И тратит государственные деньги. И мелко мстит, или унижает страну. Страшно то, что он отравляет своим взглядом на нашу жизнь, на нашу борьбу, на наше святое право быть независимыми от агрессора - целое поколение.

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