Так, друзья — сегодня будет пост на одну интересную тему — о том, почему россияне так любят СССР. Я читаю большинство комментариев к своим постам про СССР и за это время накопил довольно интересную статистику. В большистве своём комментаторы, защищающие СССР — проживают в России (видно по IP), тогда как многие критики СССР и не желающие возвращаться "в большую и дружную семью народов" происходят из Украины и Беларуси.

Я проанализировал содержание комментариев сторонников СССР и собрал основные аргументы того, почему людям так нравится Союз и не нравится современная Россия — как оказалось, многое плотно связано с тем, что в современной России этим людям жить действительно хуже, чем при Союзе, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

1. Плохое качество современных продуктов.

Я особо не жил в России (Москва, Питер и Смоленск, в которых я бывал, в этом смысле не репрезентативны), но из комментариев понял, что в современной России очень неважное качество местных продуктов — многие читатели пишут о плохом "порошковом" молоке, сыре, который больше похож на парафин, жидкой сметане и т.д.

Из Беларуси про это читать удивительно, так как у нас весьма и весьма хорошее качество местных продуктов — и мяса, и молочки. В последнее время даже стали делать дорогие сорта сыров, вроде пармезана (не переклеивать этикетки, а именно делать), в магазинах можно увидеть пармезан Калинковичской фабрики — он похуже литовского, но абсолютно съедобен и, главное, натуральный — в составе никакой химии и пальмового масла. Да и с остальными продуктами в целом неплохо, ассортимент хороший.

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Думаю, что в Украине с этим примерно так же — много хороших местных производителей. А вот в России, судя по всему, с качеством местных продуктов "не очень" - потому многие россияне и вспоминают с теплотой советские годы, считая что тогда "еда была лучше".

2. Хреновое положение с работой в моногородах.

Во времена СССР появилось много так называемых "моногородов" — это значит, что в городе был одно градообразующее предприятие, либо комплекс предприятий схожего профиля. Как правило, это были предприятия добывающей либо перерабатывающей отраслей, а также энергетические гиганты вроде ЧАЭС или Игналины.

После распада СССР многие их этих предприятий стали невостребованы (осбоенно работающие на "оборонку"), а закрытие других предприятий просто совпало по времени с концом СССР-началом девяностых — изменились производственные циклы, шахты опустели и т.д.

Разумеется, с работой в таких городах стало плохо — старые предприятия закрылись, а новых не появилось. И если в какой-нибудь Литве или Украине моногорода вроде Славутича или Висагинаса ещё худо-бедно могут существовать из-за того, что работу можно найти поблизости, то в России с этим всё совсем печально — моногорода часто находятся в безлюдной местности с суровым климатом, где нет никакой работы в радиусе 1000 километров. Как нет и объяснения самим себе того, для чего мол мы должны жить в этом суровом климате, никуда отсюда не уезжая — в СССР таким объяснением были весьма существенные "северные" надбавки к зарплате.

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3. Плохие дороги.

Не знаю, как обстоят дела сейчас, но ещё несколько лет назад ситуация с дорогами в России была очень печальной, особенно это касалось азиатской части страны. Наверное, на строительство и ремонт дорог всё же выделяются какие-то бюджеты, но по словам самих же россиян — всё разворовывается на разных этапах, а оставшихся "слёз" хватает разве что на ямочный ремонт битым кирпичом.

В той же Беларуси ситуация с дорогами намного лучше, и дело даже не в том, что у нас какие-то особенно "добрые" власти, заботящиеся о простом народе (скорее как раз наоборот), тут дело довольно прозаическое — Беларусь находится на пересечении торговых путей (как с севера на юг так и с запада на восток), и местные власти имеют огромные доходы с транзита грузов. Но факт остаётся фактом — у нас хорошие дороги, и уж точно никто не будет тосковать по СССР потому, что там были "дороги лучше", всё как раз наоборот.

4. Утеря статуса "почётных профессий".

В СССР не существовало частных предпринимателей и не было "официально богатых" людей, при этом существовала своя статусность и иерархия (которая в том или ином виде возникает в любом человеческом обществе). "Статусными и престижными" в СССР считались работы на разных "закрытых" предприятиях, а также работы вроде шахтеров и т.д., эти люди в СССР относительно немало зарабатывали и считались "людьми уважаемых профессий".

Посла распада советской системы оказалось, что никакого "статуса" и "ореола почетной занятости" у вышеозначенных профессий больше не осталось, а новые хозяева предприятия относятся к тем же шахтерам как к простым наёмным рабочим, а не как к "классу-гегемону". Разумеется, эти люди будут тосковать по СССР — как правило, они тоже живут в российских моногородах, но есть и в Украине — подобный карго-культ есть в т.н. "ДНР", где многие снова хотят "жить как в СССР", или точнее — как в советском фильме 1950-х годов про шахтёров и сталеваров.

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5. Нелюбовь к богатым.

Практически все годы существования в СССР культивировалась ненависть к богатым и состоятельным людям — мол, это мироеды, которые нажили свои капиталы, "обирая бедный народ". Судя по всему, россйиская провинция с охотой поверила в эти сказки, а вот например в Западной Беларуси, где "панский раб" носил хороший костюм и котелок, внушить это было намного сложнее.

На западных территориях Беларуси и Украины, где советская власть просуществовала всего немногим более 40 лет (а по факту — и того меньше), люди традиционно привыкли не ждать от государства подачек, вести какое-то своё дело, не считать хозяйственных и состоятельных людей какими-то "плохими". В России, как мне кажется, ситуация несколько иная, чего стоит только пример того, что российские крестьяне с охотой шли в Красную армию, а белорусы в основном разбегались от призыва по лесам "партизанить".

Сейчас, в отличие от советского времени, к богатым относятся хорошо, и судя п всему, многим поклонникам СССР из России это не нравится — "раньше были все равны, а теперь у кого деньги, тот и прав". Те же белорусы рассуждают немного иначе — становись сам богатым и делай что хочешь.

В общем, вот такие факты того, почему россияне так любят СССР, мне удалось собрать.

Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и может ещё дополните чем-то, будет интересно почитать

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