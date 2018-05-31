"Воскресіння" Бабченка: СБУ вказали на прорахунок

Інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка не принесе користі справі, оскільки розкриває методи роботи оперативників.

Про це OBOZREVATEL розповів екс-заступник генпрокурора Олексій Баганець. За його словами, такі операції можна проводити, але потрібно їх якомога менше афішувати

"І в інші часи оперативники разом зі слідчими і прокурорами проводили подібні операції. Мета - виявити весь злочинний ланцюжок, не тільки кілера, але і замовника, посередника. І робитися це повинно в рамках закону, тому що інакше ці докази не будуть прийняті судом. те, що сталося у нас, більше схоже на шоу, ніж на оперативну роботу з метою врятувати людину і затримати злочинців. Я вважаю, що користі справі це не принесе - ні зараз, ні в майбутньому. Оскільки розкриває методи роботи оперативників", - вважає Баганець.

Також екс-заступник генпрокурора зазначає неточності в роботі. В першу чергу саме фото нібито застреленого Бабченко, яке виявилося в мережі. "Воно зроблене занадто показово, щоб в нього повірити. Навколо ні оперативників, ні криміналістів, нікого", - говорить Баганець.

Також Олексій Баганець каже, що і раніше вони використовували подібні методи для затримання злочинців. "Я пам'ятаю, такий випадок у нас був в Донецькій області. Ми інсценували вбивство одного бізнесмена, причому досить середнього. Замовив його місцевий житель, а кілер був приїжджим. Ніякої преси для передачі фото ми не використали. Головне, щоб про вбивство дізналися в оточенні замовника. В результаті він був затриманий, операція пройшла успішно ", - згадує Баганець.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL , Служба безпеки України опублікувала відео затримання в Києві організатора "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко.