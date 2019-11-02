"Ворог переконує розмовляти": письменник потужно висловився про українську мову

В Україні в умовах конфлікту з Росією українська мова відіграє роль мітки "свій-чужий".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український письменник і громадський діяч Віталій Капранов. За його словами, "нас переконує розмовляти українською ворог".

"Ми нарешті зрозуміли, що Україна – це не тільки територія, огороджена парканом. Україна – в головах. Україна – це інформаційний простір, мітка свій-чужий", – зазначив Капранов.

"Як нам на фронті казали – лежить поранений боєць у стані шоку, нічого не бачить. У нього в руках граната і автомат. І все болить. До нього повзе санітар. Є два варіанти, як до нього звернутися. Якщо "братік, потєрпі, я сєйчас прійду, я сєйчас доползу" – можна отримати і гранату у відповідь. А якщо звернутися (українською – ред.) – це елементарне свій-чужий", – пояснив він.

Як підкреслив письменник, "питання свій-чужий насправді головне".

"А мова – це питання свій-чужий. Зараз, коли війна його загострює, то всі розмови, що "в Швейцарії в кожному кантоні своя мова", "у Сінгапурі чотири мови", "у Фінляндії дві" і таке інше – вже не такі актуальні. Ми від абстрактних речей переходимо до конкретних", – заявив він.

Також Капранов зазначив, що сьогодні багато російськомовних українців переходять на українську мову разом зі своїми дітьми.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні всі державні школи з російською мовою викладання з вересня 2020 року перейдуть на українську мову.

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