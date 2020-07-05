ВООЗ закликали вжити заходів через передачу COVID-19 в повітрі
Всесвітню організацію охорони здоров'я закликали звернути увагу на передачу COVID-19 повітряно-крапельним шляхом і переглянути рекомендації боротьби з пандемією.
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Відповідне звернення підписали 239 учених із 32 країн, передає The New York Times. Експерти зазначили, що вірусні частинки можуть витати в повітрі в закритих приміщеннях і заражати людей при диханні.
Дослідники планують опублікувати повний текст листа на наступному тижні.
У статті говориться, що, "незважаючи на добрі наміри", організація "не йде в ногу з наукою".
"Всесвітня організація охорони здоров'я давно вважає, що коронавірус поширюється, перш за все, великими крапельками, які при виділенні зараженими людьми при кашлі та чханні швидко падають на поверхню.
Але у відкритому листі до ВООЗ 239 вчених привели докази, що свідчать про те, що більш дрібні частинки можуть заражати людей", – сказано в тексті.
Журналісти підкреслили, що якщо коронавірус ефективно передається повітряно-крапельним шляхом, то "наслідки в плані стримування інфекції будуть значними".
Зокрема, перебування в приміщеннях без маски може бути небезпечним, а медикам при роботі з хворими COVID-19, можливо, знадобляться маски класу N95 із фільтрами для найменших респіраторних крапель. Для вентиляційних систем у громадських закладах можуть знадобитися нові потужні фільтри, мінімізація рециркуляції повітря й ультрафіолет.
Як писав OBOZREVATEL, головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що колективний імунітет до COVID-19 без вакцини – це середньовіччя, коли говорили, що виживає найсильніший.