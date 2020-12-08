ВООЗ виступила проти примусової вакцинації від COVID-19

Примусова вакцинація проти коронавірусу не є кращим варіантом, переконання в необхідності щеплення – набагато корисніше й ефективніше.

Про це заявила директорка відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з імунізації Кетрін О'Брайан під час пресконференції. Водночас, на її думку, влада будь-якої країни світу навряд чи буде проводити примусову вакцинацію від COVID-19.

Проте її можуть вимагати або настійно рекомендувати представникам окремих професій, наприклад, медикам, вважає вона.

Водночас у ВООЗ відзначили, що викликати довіру в населення до вакцин від COVID-19 буде непросто.

Попри це, фахівці закликали переконувати людей у корисності вакцин і необхідності щеплень, зокрема, від COVID-19, заявив директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян.

Він підкреслив, що надання повної інформації про вакцину та вакцинацію та права вибору для кожного – кращий варіант проти примусової імунізації.

Першою у світі країною, що дозволила використання вакцини проти COVID-19, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech, стала Великобританія. Вона ж першою почала вакцинацію цим препаратом – з 8 грудня. Вакцину спочатку отримають громадяни старші за 80 років, медичні працівники, персонал і підопічні будинків літніх людей.

У Росії щеплення почали ще раніше: в Москві програма з вакцинації від коронавірусу стартувала 5 грудня. Однак вакцина від COVID-19 "Супутник V", зареєстрована в РФ в серпні 2020 року, не пройшла всі стадії випробувань і не визнана світовими фахівцями. Третю фазу клінічних досліджень цього препарату проводять у Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та деяких інших країнах.

Україна відмовилася від використання російської вакцини проти COVID-19. У США підтримали відмову та пообіцяли, що зроблять все можливе, щоб наша країна отримала вакцину проти коронавірусу від фонду COVAX у найкоротші терміни.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, перші вакцини від COVID-19 за міжнародною програмою COVAX очікуються в Україні вже в 1 кварталі 2021 року.

За бюджетні кошти в Україні буде вакциновано 20 мільйонів осіб, повідомив чиновник.