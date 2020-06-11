ВООЗ спростувала свою заяву про способи передавання коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала свою заяву про те, що передавання коронавірусу від людини без симптомів до здорової людини відбувається дуже рідко.

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Про це повідомляє CNBC із посиланням на главу підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марію Ван Керхове, яка й озвучила таку інформацію раніше.

Відзначається, що заява про рідкість передавання вірусу від безсимптомних хворих викликала обурення в людей, які змушені були перебувати на самоізоляції, а також медиків.

Марія Ван Керхове gazeta.ru

Представниця МОЗ повідомила, що це було непорозуміння, і зазначила, що безсимптомне передавання коронавірусу є "дійсно складним питанням".

"Я не заявляла про політику ВООЗ або про щось подібне. Я просто намагалася сформулювати те, що ми знаємо. Щодо цього я вживала фразу "дуже рідко", – заявила Керхове.

За її словами, не можна говорити про рідкість випадків безсимптомного передавання вірусу в усьому світі, оскільки є всього невелика група досліджень. Вони показали, що 16% населення можуть хворіти на коронавірус не маючи симптомів. Водночас деякі моделі, розроблені іншими вченими, припускають, що цілих 40% передавання COVID-19 у світі можуть бути пов'язані саме з інфікованими, які не мають ознак хвороби.

Раніше OBOZREVATEL писав, що передавання коронавірусу від людини без симптомів до здорової людини відбувається дуже рідко. У ВООЗ вважають, що зосередитися потрібно саме на пацієнтах із симптомами.