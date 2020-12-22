ВООЗ пояснила, чи впливає коронавірус-мутант на смертність

У вчених немає доказів того, що новий штам коронавірусу, виявлений у Великобританії, може стати причиною більш важкого захворювання або вплинути на смертність від COVID-19.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, пише "Анадолу". Поки відомо лише те, що новий варіант збудника є більш заразним, ніж раніше виявлені.

За словами глави ВООЗ, важливо якомога швидше зупинити передачу всіх варіантів вірусу SARS-CoV-2, щоб зменшити ймовірність появи його нових мутацій.

Водночас експертка організації Марія ван Керкхове вважає, що новий штам, виявлений у Британії, не вплине на ефективність вакцини від COVID-19.

Що відомо про нову варіацію вірусу?

Нову мутацію SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, вперше виявили в британському графстві Кент 20 вересня 2020 року. Якийсь час ситуація з поширенням нового штаму була порівняно контрольованою.

19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великої Британії заявила, що новий варіант поширюється із жахливою швидкістю й може виявитися на 70% заразнішим від звичайного COVID-19.

Новий штам викликав у країні сплеск захворюваності, який можна порівняти з першою хвилею епідемії. Через це влада країни, яка готувалася до ослаблення чинних карантинних обмежень, посилила їх.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку ексголовного санітарного лікаря України Сергія Бережнова, попри мутації, коронавірус, що викликає COVID-19, залишається тією ж самою інфекцією.

Однак, щоб заразитися "британським" штамом, потрібно отримати меншу "дозу", сказав він.