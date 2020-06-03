ВООЗ оголосила про відновлення випробувань "препарату Трампа" проти COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я анонсували відновлення клінічних випробувань противомалярийного препарату гідроксихлорохін від коронавірусу нового типу COVID-19.

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З відповідною заявою на брифінгу 3 червня виступив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Після аналізу доступних даних щодо смертності експерти дійшли висновку, що немає причин відмовлятися від плану клінічних випробувань", – сказав він.

ВООЗ оголосила про відновлення випробувань гідроксихлорохіну для лікування COVID-19

Нагадаємо, що випробування противомалярийного препарату були припинені понад тиждень тому, зокрема, після публікації одного з досліджень вчених у медичному виданні The Lancet. Тоді у ВООЗ заявили про призупинення дослідів – до "отримання даних про безпеку" використання гідроксихлорохіну при COVID-19.

Як відомо, препарат гдроксіхлорохін існує вже не одне десятиліття. В останні місяці у багатьох країнах його використовують для лікування нового коронавірусу. Прихильники такої терапії підкреслюють, що йдеться загалом про препарати, властивості й можливі побічні ефекти яких відомі вже багато років. За їхніми словами, у випадку правильного застосування гідроскіхлорохін дійсно допомагає хворим на COVID-19.

Водночас так само багато вчених закликають до обережності у використанні гідроксихлорохіну. Наприклад, у Європейському агентстві лікарських засобів стверджують, що його, як і хлорохін, не варто використовувати проти COVID-19, крім як у клінічних випробуваннях та надзвичайних ситуаціях загальнонаціонального масштабу.

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