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11 березня • оновлено в 18:44
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ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу в світі

6.3т
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У ВООЗ заявили, що спалах нового коронавірусу "можна охарактеризувати як пандемію".

Про це на пресконференції в середу, 11 березня, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Twitter-сторінка організації.

"Пандемія – це не слово, яке можна використовувати легковажно або недбало. Це слово, яке в разі неправильного використання може викликати необґрунтований страх або невиправдане визнання того, що боротьба закінчена", – зазначив він.

Справка: пандемією вважається надзвичайно сильна епідемія, яка поширюється на території всієї країни, сусідніх держав або ж багатьох країн світу. Розповсюдження захворювання має глобальний вплив, супроводжується неконтрольованим поширенням збудника та численними смертями людей.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус здоров'я
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