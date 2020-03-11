У ВООЗ заявили, що спалах нового коронавірусу "можна охарактеризувати як пандемію".
Про це на пресконференції в середу, 11 березня, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Twitter-сторінка організації.
"Пандемія – це не слово, яке можна використовувати легковажно або недбало. Це слово, яке в разі неправильного використання може викликати необґрунтований страх або невиправдане визнання того, що боротьба закінчена", – зазначив він.
🚨 BREAKING 🚨- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
"We have therefore made the assessment that # COVID19 can be characterized as a pandemic" - @DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A
Справка: пандемією вважається надзвичайно сильна епідемія, яка поширюється на території всієї країни, сусідніх держав або ж багатьох країн світу. Розповсюдження захворювання має глобальний вплив, супроводжується неконтрольованим поширенням збудника та численними смертями людей.
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