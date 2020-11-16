ВООЗ назвала дні, коли фіксують найбільше нових заражень COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я з'ясували, що найбільше нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах.

Згідно з оприлюдненими в неділю, 15 листопада, даними, напередодні коронавірусом заразилися рекордні 660 905 осіб. Водночас днем раніше, 13 листопада, було також зафіксовано найвище число захворювань – 645 410 випадків.

Попередній рекорд ВООЗ фіксувала 7 листопада, тоді повідомлялося про 614 013 випадків.

Так, в організації зробили висновок, що найбільше нових випадків трапляється саме по п'ятницях, суботах, неділях, вівторках і середах.

У ВООЗ нагадали, що усього з початку пандемії аналітики зафіксували 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання у світі. Серед тих, у кого було діагностовано COVID-19 померло 1,3 мільйона осіб.

Нагадаємо, лідером щодо захворюваності на COVID-19 є США, де кількість нових заражених перевищила 138,2 тисячі. Водночас в Україні щодня нараховують до 10-12 тисяч інфікованих. За 15 листопада країна опинилася на 7-му та 11-му місці в "антирейтингах" Європи і світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 6 і 13 листопада, Україна потрапляла в десятку країн світу за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, які було діагностовано протягом доби.