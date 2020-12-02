ВООЗ каже про спад COVID-19, але він наростатиме, – інфекціоніст

Повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про вперше зафіксоване зниження випадків захворювання на COVID-19 не варто розцінювати надто оптимістично.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський. За його словами, зниження захворюваності, найімовірніше, має тимчасовий характер і може бути пов’язано з певними факторами.

"Існує надзвичайно велика кількість факторів. Це зміна сезонів тощо. На жаль, зараз я думаю, що радіти цьому зниженню зарано", – сказав медик.

Він додав, що, за його прогнозами, захворюваність на коронавірус у світі і в Україні буде надалі збільшуватись. "На жаль, Європу і нас очікує сезон, продовжуватиметься зростання", – сказав він.

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