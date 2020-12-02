ВООЗ каже про спад COVID-19, але він наростатиме, – інфекціоніст
Зменшення захворюваності на коронавірус у світі може бути пов’язано із зміною сезонів
Україну чекає подальше зростання захворюваності, вважає Олексій Галімський
Повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про вперше зафіксоване зниження випадків захворювання на COVID-19 не варто розцінювати надто оптимістично.
Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський. За його словами, зниження захворюваності, найімовірніше, має тимчасовий характер і може бути пов’язано з певними факторами.
"Існує надзвичайно велика кількість факторів. Це зміна сезонів тощо. На жаль, зараз я думаю, що радіти цьому зниженню зарано", – сказав медик.
Він додав, що, за його прогнозами, захворюваність на коронавірус у світі і в Україні буде надалі збільшуватись. "На жаль, Європу і нас очікує сезон, продовжуватиметься зростання", – сказав він.
Як писав OBOZREVATEL:
Очільник ВООЗ повідомив, що за тиждень з 23 до 29 листопада вперше з вересня кількість нових випадків зараження коронавірусом показала негативну динаміку.
Він додав, що така динаміка була зафіксована і в країнах Європи.
В українському уряді також побачили ознаки стабілізації ситуації зCOVID-19.
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