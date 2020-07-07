ВООЗ допустила передачу COVID-19 повітряним шляхом

Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає можливості передачі коронавірусу повітряним шляхом.

Про це повідомила технічна експертка ВООЗ Бенедетта Аллегранці, зазначивши, що перед остаточними висновками необхідно повноцінно вивчити це питання, передає "РИА Новости".

"Можливість повітряної передачі вірусу в громадських місцях, за особливих умов, коли це закриті, погано провітрювані приміщення з великою кількістю людей, не можна виключати. Однак необхідно зібрати свідчення та інтерпретувати їх, і ми будемо підтримувати це", – розповіла вона.

Як писав OBOZREVATEL, недавно вчені з 32 країн світу звернулися до ВООЗ із закликом звернути увагу на передачу COVID-19 повітряно-крапельним шляхом і переглянути рекомендації щодо боротьби з пандемією.

Експерти відзначили, що вірусні частинки можуть витати в повітрі в закритих приміщеннях і заражати людей при диханні.