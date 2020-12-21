ВООЗ дала перші рекомендації з протидії британському коронавірусу-мутанту

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала перші рекомендації з протидії коронавірусу-мутанту, який виявили у Великій Британії.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Експерти порадили вживати всіх захисних заходів для запобігання поширенню COVID-19 і дотримуватися інструкцій національної влади.

ВООЗ перебуває в тісному контакті з офіційними особами Великої Британії, які діляться інформацією та результатами аналізу й поточних досліджень мутованого коронавірусу SARS-CoV-2, говориться в повідомленні.

"Ми будемо інформувати громадськість... в міру того, як дізнаємося більше й отримаємо чіткіше уявлення про характеристики цього варіанту (коронавірусу, – ред.)", – заявили фахівці ВООЗ.

У Лондоні (Англія), Уельсі та Шотландії з 20-го по 30 грудня ввели найвищий, 4 рівень обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу та появою нового штаму VUI-202012/01. Випадки інфікування ним фіксували в британській столиці й на південному сході країни.

Новий варіант COVID-19 на 50% більше заразний, ніж будь-який інший відомий раніше штам. Це підтвердили експериментальним шляхом у лабораторії Портон-Дауна у Вілтширі.

Більше ніж 20 країн вже обмежили авіасполучення з Великою Британією після виявлення тут нового виду коронавірусу. Україна також збирається зробити це.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Європу охопила паніка після звістки про нову мутацію смертоносного коронавірусу. За заразністю він значно перевищує всі раніше виявлені штами. Також наявність нового варіанту ставить під сумнів ефективність вакцини від коронавірусу.