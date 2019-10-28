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28 жовтня • оновлено в 10:49
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"Вони все зрозуміли": міністр культури пояснив, чому Хор Верьовки не покарають

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Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський переконаний: колектив Хору Верьовки усвідомив, що його участь у виконанні пісні про підпал будинку ексглави Нацбанку була помилкою.

"Мені здається, кожен зрозумів, що він зробив не так. Конкретно, що зробив не так. І артисти, і керівництво – вони зрозуміли", – сказав міністр у коментарі OBOZREVATEL.

"На мій погляд, цього достатньо", – наголосив він.

Валерія Гонтарєва, Хор Верьовки

Валерія Гонтарєва, Хор Верьовки

У цьому контексті Бородянський додав: "Є питання, які стосуються цінностей. Я вважаю, що покарання за ціннісні речі не завжди має застосовуватися".

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Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
Тег
Хор Верьовки
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