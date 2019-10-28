"Вони все зрозуміли": міністр культури пояснив, чому Хор Верьовки не покарають

Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський переконаний: колектив Хору Верьовки усвідомив, що його участь у виконанні пісні про підпал будинку ексглави Нацбанку була помилкою.

"Мені здається, кожен зрозумів, що він зробив не так. Конкретно, що зробив не так. І артисти, і керівництво – вони зрозуміли", – сказав міністр у коментарі OBOZREVATEL.

"На мій погляд, цього достатньо", – наголосив він.

Валерія Гонтарєва, Хор Верьовки

У цьому контексті Бородянський додав: "Є питання, які стосуються цінностей. Я вважаю, що покарання за ціннісні речі не завжди має застосовуватися".

Як писав OBOZREVATEL:

Гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію у мережі.

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець озвучив суму гонорару за виступ – 30 тисяч гривень.

Корінець також повідомив, що особисто ухвалював рішення про участь хору у виступі "Кварталу 95".

Ексглава Нацбанку України Валерія Гонтарєва повідомила, що дізналася про скандальний номер за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

Володимир Бородянський вибачився у Валерії Гонтаревої за номер "95 Кварталу".

Пізніше в інтерв'ю "Радіо Свобода" він заявив: Хор Верьовки не каратимуть за скандальний виступ.

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