"Вони всі українці, х*хли!" Фанат "ДНР" Прилєпін поскаржився на жителів Донбасу

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у рядах терористів "ДНР", визнав, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

Про це повідомив блогер "Кримський бандерівець" у Twitter, зазначивши, що Прилєпін назвав жителів Донбасу спочатку "українцями", потім "хохлами".

"Так усі вони українці. Є, звичайно, реально, малоросійський характер... Ми, росіяни, понаїхали туди з Росії. Звичайно, вони сильно відрізняються від нас, чесно кажучи. Вони, звичайно, хохли, навіть донецькі", – заявив фанат "руского міра".

Захар Прилєпін Комсомольська правда

Російський бойовик Захар Прилепин назвав жителів Донбасу спочатку "українцями", потім "хохлами", а саме інтерв'ю, яке опублікував на своєму каналі, назвав "Українці - недолюдей". Там відео на 35 хвилин, навіть слухати не буду, що воно там ще наговорив> https://t.co/0N5qprA7gD pic.twitter.com/fkgCjSBbjk - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 27 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявив, що в майбутньому Росія нібито повністю поглине тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!