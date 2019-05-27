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/Суспільство

"Вони всі українці, х*хли!" Фанат "ДНР" Прилєпін поскаржився на жителів Донбасу

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Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у рядах терористів "ДНР", визнав, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

Про це повідомив блогер "Кримський бандерівець" у Twitter, зазначивши, що Прилєпін назвав жителів Донбасу спочатку "українцями", потім "хохлами".

"Так усі вони українці. Є, звичайно, реально, малоросійський характер... Ми, росіяни, понаїхали туди з Росії. Звичайно, вони сильно відрізняються від нас, чесно кажучи. Вони, звичайно, хохли, навіть донецькі", – заявив фанат "руского міра".

"Вони всі українці, х*хли!" Фанат "ДНР" Прилєпін поскаржився на жителів Донбасу

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

Комсомольська правда

Новини
За пост у соцмережі: письменник-терорист Прилєпін жорстоко побив російського поета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявив, що в майбутньому Росія нібито повністю поглине тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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an and
an and
А вывод: несчастные жители Донбасса должны понять, что Россия их использовала, уничтожила всё, что у них было, их благополучие и будущее...а теперь их даже в России называют теми же "хохлами", что и тех украинцев, которые не подчинились России и строят свою страну независимой! А потому, дорогие жители Донбасса, Родина у вас только одна - в Украине! Что вообщем и официальный Кремль говорит..
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Естественно. Там все украинцы. Просто, восточные украинцы сильно отличаются от западных украинцев. И когда рагули начали навязывать русскоязычным украинцам Донбасса свою галичанскую мову и бандеровскую идеологию, восточные украинцы восстали и на Украине началась гражданская война.
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an and
an and
Клим Чугункин, да эту ерунду вы все время пишите..только никто там не восставал и никогда, ни при приходе Ющенко и вообще никогда, а пришел Гиркин со спецназом и организовал всё за деньги Кремля! И с языком не то что в Донецке, а и в Киеве никогда проблем не было и нет, но вы там, в российской глубинке, конечно лучше знаете как у нас, в Украине, обстоят дела и с языком, и с экономикой и в политике, и во всем!
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Скоты ха.хляцкие
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