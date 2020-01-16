"Вони вистояли, не вистояв бетон": Порошенко нагадав про подвиг кіборгів

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко до Дня пам'яті кіборгів нагадав українцям про славетний подвиг український військових, які захищали донецький аеропорт у 2014-2015 роках.

На своїй сторінці у Facebook він нагадав, що цими днями 5 років тому тривало запекле протистояння українських воїнів із російським агресором у донецькому аеропорту. Він зазначив. що "кіборги" вистояли, не вистояв бетон".

"Нам випала честь жити в один час зі справжніми Героями. Історія кіборгів – історія мужності, незламності та боротьби. 242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти", – написав нардеп.

Порошенко нагадав про подвиг кіборгів

"Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор.

Пам'ятаємо наших Героїв. Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи! Героям слава!", – зазначив Порошенко.

Зазначимо, що 16 січня в Україні відзначають День пам'яті кіборгів, які захищали донецький аеропорт у 2014-2015 роках. Протистояння з російськими окупантами тривало з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року – 242 дні. У результаті обстрілу терористів там загинули близько 200 українських військових, ще пів тисячі були поранені.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися унікальні кадри боїв за Донецький аеропорт, які відбувалися взимку 2014-2015 років. Їхнім автором є загиблий "кіборг" Олексій Болдирєв.

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