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"Вони сексом займаються?" Майкл Щур яскраво висміяв скандал із голими студентками Києва

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Комедійний український ведучий і журналіст Майкл Щур (Роман Вінтонів) висміяв скандал навколо гучного конкурсу краси в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.

Сюжет про еротичну фотосесію вийшов у програмі #@)₴?$0. Як зазначив ведучий, після публікації матеріалів у мережі на дівчат обрушився шквал критики громадськості.

"Виявилося, що у студенток є власні тіла, з якими вони можуть робити все, що їм заманеться", – сказав журналіст.

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"Вони сексом займаються?" Майкл Щур яскраво висміяв скандал із голими студентками Києва

Скрін відео

Він підкреслив, що будь-які конкурси краси зазвичай є відображенням сексизму, проте цей конкурс студентки організували самі для себе, він не проводився в стінах університету, а пройшов у нічному клубі як приватна вечірка. Крім того, учасниці свідомо дали згоду на фотосесію.

Майкл Щур також звернув увагу на те, що нардеп Ірина Суслова гнівно відреагувала на проведення конкурсу, написавши про це в соцмережі.

"Чому так нахабно порушена субординація?! Як могло статися, що дівчата перед тим, як організувати конкурс, не запитали дозволу у депутатки Суслової? А може вони ще й сексом без її дозволу займаються?" – із сарказмом запитала співведуча і кореспондентка програми Ярослава Кравченко.

Як писав OBOZREVATEL, учасниця скандального конкурсу краси розповіла, що його метою було показати, що красиві дівчата не обов'язково повинні бути дурними.

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Особа
Майкл Щур
Місце
Україна
Теги
видеоскандал в вузіКПІфотосессія
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