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"Вони росли у війні": українців зворушив пост про ровесників Майдану

1.3т Читати матеріал російською

Українці перейнялися постом про нове покоління, яке є ровесником Революції Гідності. Саме діти, народжені під час того історичного зламу, 1 вересня вже підуть до школи.

Зворушливий текст про сенс війни і боротьби за незалежність опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за годину з моменту публікації він зібрав під собою майже тисячу лайків, понад 200 репостів і безліч коментарів.

"За два тижні ровесники Революції Гідності підуть в школу. Малюкам, які народилися в 2013 році, цієї осені буде вже по п'ять-шість років. І, мабуть, це – одна з найбільш зрозумілих відповідей на питання, навіщо все це", – пишуть автори.

Вони також нагадали, з чого починався цей нелегкий шлях боротьби: перші небайдужі під стелою на Майдані, футбол на Хрещатику, кривавий розгін, Вогнехреща, Небесна Сотня, перші рюкзаки на схід і війна.

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"Якщо ви сьогодні думаєте, що, може, й не варто було б, може, треба було б перетерпіти, бо що з цього вийшло, – подивіться на них, кому сьогодні п'ять або шість. Малюки 2013 року народилися в суспільстві, яке перестало терпіти. Серед людей, яких гартували вогонь, кров і багато любові, що перемогла. Дітей оточували справжні. Малюки 2013 року зростали у війні. Туди йшли мами і тата, бабусі і дідусі, братики і сестрички, сусіди і друзі сім'ї. Хтось повертався, але багато – ні. Діти знають ціну втрат", – кажуть волонтери.

Майдан

Майдан

Сергій Харченко

"Малюки 2013 року зростали в світі, де кордони умовні. Це ми, дорослі, чекали безвіз, тому що він повинен був відкрити ці двері або вікна. Для дітей їх вже не було. Малюки 2013 року зростали в Україні, яка не стерпіла рабства і свавілля. Для них свобода – це нормально", – додали вони.

Саме все перераховане уможливило формування нового покоління, яке вже зовсім скоро піде в школу. І саме за таке нове покоління предки українців, підкреслюють в дописі, століттями проливали кров. А нинішні Герої України продовжують стояти за нього на сході.

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"Вони сядуть за парти, малюватимуть перші карлючки в прописах, потім писатимуть листи святому Миколаю, а ще пізніше – нову історію України. Фронт на сході стримує не тільки російських найманців. Українські військові тримають небо, під яким малюки 2013 роки збираються в школу. Ось, навіщо це все", – зворушливо підсумували волонтери.

"Вони росли у війні": українців зворушив пост про ровесників Майдану

"Вони росли у війні": українців зворушив пост про ровесників Майдану

Як повідомляв OBOZREVATEL, письменниця Оксана Забужко відзначала, що Революція Гідності зруйнувала всі плани і надії Росії на перемогу над Україною. Адже люди, які вийшли проти системи, повністю зламали пропагандистську машину Кремля. Вони показали, яким насправді є український народ.

У свою чергу директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович висловив думку, що всі досягнення Майдану українці стали сприймати як даність і тепер хочуть піддати забуттю тих людей, які зробили революційні зміни можливими.

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Місце
Україна
Теги
Революція Гідності Майдан повернись живим
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Семенов Александр
Семенов Александр
Что принес "святой майдан" Крым - ушёл, Донбасс-ушёл, 15 тысяч убитых украинцев, миллионы беженцев,миллионы сорвались на заработки, население страны уменьшилость на 10 млн.,Ненависть, поиск врагов народа, стукачество, ничего не забыл ?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Надеемся, что этим школярам донесут, что ни какой революции не было, а был обычны преворот гнiдостi, и что свiдомо МАНДАйнутое бидло, довело Украину до самой нищей страны в Европе?
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Питон Каа
Питон Каа
Вот и спросят детишки родителей - почему война на Донбассе, почему Крым ушел, что не устраивало жителей этих регионов в Украине?
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