"Вони не розмножуються, їм потрібна кров і плоть": дружина Турчинова зробила скандальну заяву щодо ЛГБТ

Дружина секретаря Ради національної безпеки і оборони України, кандидат педагогічних наук Ганна Турчинова заявила, що ЛГБТ не розмножуються, тому їм потрібно, щоб була нова кров і плоть.

Відповідний коментар вона дала "Громадському" після публікації статті "Гомодиктатури. Як розбещувати дітей" про гендерну ідеологію, яка, на її думку, руйнує сім'ю. (Також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця)

"Слово "гендер" - це просто синонім слова "секс". Який в 60-роки минулого століття в Америці змінили так, щоб це звучало більш менш пристойно", - сказала вона.

За словами Турчинової, в Міносвіти є програма до 2020 року, яка передбачає наскрізне виховання дітей з гендерної політики. На її думку, проблема з підручниками глибше, ніж здавалося.

"Розмиваються поняття статі, моралі, на яких тримається будь-яка держава. Дитина повинна бачити сім'ю і розуміти, що це ідеал, до якого потрібно наближатися. Будь-яка людина бажає бачити, що після нього залишаються діти, внуки і рід продовжується. ЛГБТ не розмножуються. Тому їм потрібно, щоб у них була нова кров і плоть. Вони зрозуміли, що не можуть зробити це інакше, тому треба з дитинства виховувати школярів, що це все абсолютно нормально", - сказала вона.

Турчинова заявила, що це відхилення від норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в статті вона зазначила, що ті, хто асоціює слово "гендер" з рівністю прав чоловіків і жінок, той помиляється.