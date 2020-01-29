"Вони не питали "Какая разница!" "ЄС" вшанувала пам'ять Героїв Крут

Народні депутати від партії "Європейська солідарність" разом з ветеранами війни проти російської агресії і представниками громадськості вшанували пам’ять Героїв Крут.

Як зазначила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко у коментарі журналістам, подвиг Героїв Крут є важливим прикладом боротьби за власну державність і свідомої самопожертви задля незалежності України.

"Для "Європейської солідарності" є дуже важливим вшанування пам’яті загиблих за незалежність країни в різні часи. Для нас важливо, до якого пам’ятника класти квіти. Для нас є різниця", – додала вона.

"ЄС" вшанувала пам'ять Героїв Крут

Вона зазначила, що біля пам’ятника Героїв Крут є меморіальна дошка загиблих у російсько-українській війні героїв-сучасників, які на цьому місці давали клятву на вірність України, на вірність народові України і звідси йшли обороняти Україну. Геращенко зауважила, що державність зміцнюється, коли народ пам’ятає і вшановує такі важливі історичні події.

"Такі місця, як пам’ятник Героїв Крут – це місце сили. Адже сильним є той народ, та країна, яка знає і пам’ятає свою історію. І лише пам’ятаючи і вшановуючи пам’ять своїх героїв різних часів, ми станемо сильною, незалежною, європейською державою", – сказала політик.

"ЄС" вшанувала пам'ять Героїв Крут

Лідер партії, п'ятий президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Героям Крут виявилося не однаково, і вони не питали розгублено "какая разница?".

"Герої Крут були такими юними, їм би – жити й жити! Та залишилися нездійсненими мрії, недописаними – поеми, недоведеними – теореми, недолюбленими – дівчата, і ненародженими – діти. Але всім поколінням українців ці хлопці показали взірець жертовності й справжнього патріотизму.

Деякі політики і досі трактують ті події як більшовицько-українську війну. А насправді то була війна проти України, яку вела Росія і в червоній, і в білій своїх іпостасях. Не тільки ж Муравйов у вісімнадцятому, а ще й Денікін у дев’ятнадцятому. І Путін в чотирнадцятому", – написав він.

Він наголосив, що захищати країну мають не діти, а добре підготовлені Збройні Сили. Сильна держава неможлива без сильної армії.

"Ми засвоїли цей урок. Більше жодних пацифістських ілюзій! Ми за мир, але боронимо свою Вітчизну так, як належить справжнім патріотам. За нами – правда, що за нами – наші родини, наші мами, наші кохані жінки, наші рідні діти. За нами – Україна", – додав Порошенко.

Народний депутат Ростислав Павленко під час вшанування Героїв Крут наголосив, що в усі часи поразці передувала байдужість.

"ЄС" вшанувала пам'ять Героїв Крут

"Важливо пам’ятати, що ці юнаки для себе дали відповідь, що їм було не все одно, їм було не байдуже, бо вони борися за Україну. А поруч були тисячі, які сиділи і чекали, і думали – чи є різниця чи ні. І, на жаль, це чекання і байдужість привела до того, що визвольні змагання зазнали поразки і Україна стала частиною тоталітарної держави.

Ми не маємо права допустити повторення цих подій. Тому нам дуже важливо пам’ятати про подвиг цих юнаків, які виконали наказ, які постали проти чисельно переважаючого ворога, але виграли той надзвичайно важливий час, аби Україна тоді змогла з’явитися на карті світу і отримала свій шанс", – заявив Павленко.

"Дуже важливо нам не упускати цей шанс. Тому важливо пам’ятати про подвиг Героїв Крут, що до поразки веде байдужість і, що є різниця і її треба відстоювати", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з 2004 року, Україна віддає шану першим "кіборгам" в День пам'яті Героїв Крут. 29 січня 1918 року 600 українських студентів не тільки зупинили чотиритисячну армію більшовиків, а й уповільнили приєднання України до "червоної" Росії.

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