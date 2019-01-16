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''Вони не бачать Христа!'' РПЦ в Україні огризнулася через ліквідацію МП

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Законопроекти про порядок зміни конфесійної приналежності релігійної громади спрямовані на ліквідацію Української православної церкви Московського патріархату.

Про це заявив глава юридичного відділу РПЦ в Україні протоієрей Олександр Бахов, зазначивши, що ці законодавчі ініціативи зроблять законними переходи церковних громад, і держава зможе маніпулювати й "вказувати релігійній громаді, хто є її членом".

"Законопроекти №5309 (уже вступив у дію), №4128 і №4511 – взаємопов'язані, йдуть, скажімо так,"одним пакетом" і спрямовані на ліквідацію діяльності УПЦ шляхом рейдерського захоплення через її перейменування (№5309), захоплення її майна (№4128) і втручання в органи управління (№4511)", – сказав він.

Бахов переконаний, що незаконність таких переходів у Православну церкву України полягає у тому, що особи, які не належать до релігійної громади (протестанти, свідки Єгови, католики, ті, хто не ходив у церкву), приймають рішення про зміну її підпорядкованості замість релігійної громади.

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На його думку, "люди під впливом інформаційної пропаганди приходять у церкву і вимагають від настоятеля змінити підпорядкування". "Вони не бачать Христа, не беруть участі в діалозі", – підкреслив Бахов.

Протоієрей Олександр Бахов

Протоієрей Олександр Бахов

church.ua

"Фактично відбувається рейдерське захоплення релігійних громад, яке і намагається узаконити влада, прийнявши законопроект №4128", – вважає протоієрей.

Він підкреслив, що в разі протиправних дій, якщо доведеться відстоювати право на храм, варто терміново скористатися усіма законними способами.

"Потрібно викликати поліцію, повідомити про те, що відбувається злочин, подати заяву в правоохоронні органи у рамках ст. 214 Кримінального кодексу, також повідомити керуючого єпископа і юридичний відділ УПЦ. І тоді, в подальшому, можна буде коригувати юридичний спосіб захисту залежно від ситуації, що склалася", – додав Бахов.

Нагадаємо: як заявив екзарх Вселенського Патріархату Даниїл, після надання Томосу про автокефалію Православній церкві України УПЦ Московського патріархату разом із парафіями і ієрархами потрібно називати РПЦ в Україні, а митрополита Онуфрія – ієрархом РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Больше всего ненавидят Христа именно в МП и РПЦ ФСБ. Наставник КП-лавры Павел признался, как он раздавал проклятия - это что, любовь к Христу такая, когда он фактически причастен к смертям, как минимум, 4 человек и без использования спецсредств ФСБ в этих случаях не обошлось. А МП заигрался в рашистскую конспирологию, в своей ненависти к украинцам достиг апогея именно после оккупации Педерашкой Крыма и развязывания войны на Даунбассе, поэтому украинцы все делают правильно, они наводят порядок в своей стране, в том числе и в церковной жизни, предотвращают действие рашистско-террористических ячеек, созданных МП и РПЦ на базе украинских храмов, церквей и лавр.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зато они видят Христа! Как же! По их мнению он грузин и курит трубку.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Фактически свинорусов выгоняют с Украины! Пиздуйте к кирюхе с хуйлом там права и качайте. Совсем ахуели убивают украинцев, шо не поп до гэбист, в церквях склады с оружием устраивали,молятся за войско окуранта...а теперь с выРажением дауна..ДА КАК ТАК ТО!НАС ТО ЗА ЧТО🤣
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