''Вони не бачать Христа!'' РПЦ в Україні огризнулася через ліквідацію МП

Законопроекти про порядок зміни конфесійної приналежності релігійної громади спрямовані на ліквідацію Української православної церкви Московського патріархату.

Про це заявив глава юридичного відділу РПЦ в Україні протоієрей Олександр Бахов, зазначивши, що ці законодавчі ініціативи зроблять законними переходи церковних громад, і держава зможе маніпулювати й "вказувати релігійній громаді, хто є її членом".

"Законопроекти №5309 (уже вступив у дію), №4128 і №4511 – взаємопов'язані, йдуть, скажімо так,"одним пакетом" і спрямовані на ліквідацію діяльності УПЦ шляхом рейдерського захоплення через її перейменування (№5309), захоплення її майна (№4128) і втручання в органи управління (№4511)", – сказав він.

Бахов переконаний, що незаконність таких переходів у Православну церкву України полягає у тому, що особи, які не належать до релігійної громади (протестанти, свідки Єгови, католики, ті, хто не ходив у церкву), приймають рішення про зміну її підпорядкованості замість релігійної громади.

На його думку, "люди під впливом інформаційної пропаганди приходять у церкву і вимагають від настоятеля змінити підпорядкування". "Вони не бачать Христа, не беруть участі в діалозі", – підкреслив Бахов.

Протоієрей Олександр Бахов church.ua

"Фактично відбувається рейдерське захоплення релігійних громад, яке і намагається узаконити влада, прийнявши законопроект №4128", – вважає протоієрей.

Він підкреслив, що в разі протиправних дій, якщо доведеться відстоювати право на храм, варто терміново скористатися усіма законними способами.

"Потрібно викликати поліцію, повідомити про те, що відбувається злочин, подати заяву в правоохоронні органи у рамках ст. 214 Кримінального кодексу, також повідомити керуючого єпископа і юридичний відділ УПЦ. І тоді, в подальшому, можна буде коригувати юридичний спосіб захисту залежно від ситуації, що склалася", – додав Бахов.

Нагадаємо: як заявив екзарх Вселенського Патріархату Даниїл, після надання Томосу про автокефалію Православній церкві України УПЦ Московського патріархату разом із парафіями і ієрархами потрібно називати РПЦ в Україні, а митрополита Онуфрія – ієрархом РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 20 грудня ухвалила закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви.

Народний депутат Олександр Бригинець, один із авторів документа, уточнив, що на виконання цих норм у релігійних організацій є два місяці. Якщо перейменування буде проігнороване, їх чекає скасування реєстрацій.

В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.

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