Вони можуть стати новою бізнес-елітою України. Як студенти-аграрії з'їздили до Парижа

Благодійний Фонд Бориса Колеснікова продовжує працювати з талановитою українською молоддю. 26 лютого 30 студентів провідних аграрних вузів України вирушили до Парижа в рамках всеукраїнського освітнього конкурсу "Агро 2019", щоб провести там чотири незабутні дні.

Ця подорож стала для них нагородою за старанну роботу протягом декількох місяців: кожен зі студентів придумав оригінальний бізнес-проект в аграрній сфері, який можна було б реалізувати в Україні, а потім подав його на суд компетентного журі.

Тож у Парижі опинилися найкращі з кращих, але навіть ті, кому не пощастило цього року, можуть "відігратися" в наступному — Фонд Бориса Колеснікова планує реалізувати низку освітніх проектів на благо українського суспільства.

Фото: прес-служба

Кінцевою метою поїздки була участь студентів у знаменитій аграрній виставці SIMA, в якій щороку беруть участь тисячі компаній з десятків країн по всій планеті: новітні технології, складне устаткування, цікаві співрозмовники, які із задоволенням ділилися досвідом із допитливою молоддю.

Фото: прес-служба

Фото: прес-служба

Однак все це було вже на другий день подорожі. Найперше ж після прильоту за студентами приїхав комфортабельний автобус і відвіз їх на екскурсію по Парижу. До речі, Франція зустріла українців аномально теплими +20. Кажуть, що такого лютого в цих краях не було вже років 100.

Тріумфальна арка, Лувр, Ейфелева вежа: весела француженка-екскурсовод показала найлегендарніші місця столиці, розповівши про кожне з них масу цікавих подробиць. Якщо врахувати, що для багатьох ця поїздка взагалі стала першим у житті виїздом за кордон, то можна лише уявити, якого захвату зазнала молодь. Але краще дати слово їм.

Фото: прес-служба

Фото: прес-служба

"У Парижі я вперше. Тут, звісно, дуже гарно. Дуже давно мріяла про те, що побачу столицю Франції наживо і ось мрія збулася! Шалено сподобалася Ейфелева вежа, Лувр, Сена — важко навіть виділити щось одне", — із захватом розповіла студентка київського Національного університету біоресурсів і природокористування Ірина Стеценко.

Ірина Стеценко Фото: прес-служба

"Поки що важко виділити одне місце, яке б сподобалося найбільше. Відчуваю величезний захват від усього, що бачу. Тут неймовірна архітектура і навіть повітря, здається, якесь особливе! Хочеться встигнути побачити побільше всього і обов'язково сходити ввечері на Ейфелеву вежу. Думаю, що у світлі вогнів вона виглядає ще чарівніше", — розповіла студентка Полтавської державної аграрної академії Вероніка Куркіна.

Вероніка Куркіна Фото: прес-служба

Кінцевим пунктом екскурсії став знаменитий Собор Паризької Богоматері. Як говорили між собою деякі студенти, при світлі сонця він виглядав зовсім не так похмуро, як вони собі уявляли, але це анітрохи не зменшувало його краси.

Але справжню велич Собору розумієш, коли входиш всередину. Величезні вікна з неймовірними вітражами, стародавні колони і фрески на стінах — молодь тільки встигала крутити головою, намагаючись запам'ятати кожну деталь.

Після цього групу посадили до автобуса і повезли відпочивати. Адже в наступні два дні на них чекала виставка SIMA. Забігаючи наперед, можу сказати, що у нашої молоді чудово виходило поєднувати роботу і розваги.

З ранку до вечора вони всотували новий досвід на виставці, а вже ввечері розбрідалися по французькій столиці, щоб набиратися нових вражень, знайомитися з іноземцями і просто дихати Парижем.

Фото: прес-служба

Фото: прес-служба

Фото: прес-служба

До речі, на третій день президент Фонду Борис Колесніков теж прилетів на виставку, щоб поспілкуватися з молоддю і обговорити з ними проекти, які ті презентували.

"Ми привезли до Парижа найкращих молодих аграріїв України, які прийдуть на зміну визнаним фахівцям. Тут вони побачили, що передове сільське господарство в усьому світі є гнучким, експериментальним, фінансово грамотним. Новачки з розумним і творчим підходом — такі, як наші студенти — з легкістю можуть домогтися успіху в цій сфері, і це їх дуже надихнуло на нові ідеї, доопрацювання наявних проектів стартапів і впровадження їх у нашій країні. Фонд запропонує їм побудувати бізнес і підтримає їх у цьому починанні. Наше завдання — дати шанс і можливість молодим підприємцям заявити про себе і свої бізнес-кейси", — зазначив Борис Колесніков.

Борис Колесніков Фото: прес-служба

Вже скоро всі учасники цієї поїздки зможуть поборотися за головну нагороду — грант від Фонду на створення власної справи за розробленими ними проектами.

Тішить також, що за допомогою Фонду Бориса Колеснікова побачити світ можуть не тільки аграрії, але також і архітектори, харчовики, програмісти, авіатори, залізничники і айтішники. Так, уже 12 березня 30 молодих архітекторів вирушать до Мілану, щоб набратися досвіду у лідерів своєї галузі.

Фото: прес-служба

Фото: прес-служба

Вони освічені, амбітні, знають мови і не відають страху перед високими технологіями. Упевнений, що всього за кілька років ці молоді люди стануть кістяком нового суспільства, сучасною українською бізнес-елітою, що пробиває собі шлях нагору не за рахунок блату чи хабарів, а розумом, енергією і працьовитістю.

Такі поїздки вчать людей головному: не має значення, хто твої батьки або в якому місці ти народився — якщо у тебе є мета, завзятість і терпіння, то ти завжди зможеш домогтися бажаного. Сьогодні це перемога у конкурсі Фонду Бориса Колеснікова і поїздка до Парижа, а завтра — багатомільйонний контракт і створення власної бізнес-імперії. А чому б і ні? Став перед собою амбітну мету і працюй, а результат обов'язково з'явиться.

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