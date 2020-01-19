"Вони йдуть у небо!" В Україну повертаються ангели літака МАУ: всі деталі

У результаті краху літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) загинули 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.

19 січня їх політ остаточно закінчиться. Тіла загиблих українців доставлять в аеропорт "Бориспіль".

Катастрофа літака МАУ в Ірані

OBOZREVATEL веде текстову трансляцію того, що відбувається:

8:05 – Управління державної охорони попередило водіїв, що у зв'язку з траурними заходами 19 січня можуть виникнути певні обмеження руху в районі аеропорту "Бориспіль".

8:00 – Президент МАУ Євген Дихне закликав українців 19 січня о 11:00 натиснути автомобільний сигнал у знак пам'яті про жертви авіакатастрофи в Ірані.

Список ангелів рейсу PS752:

Сергій Хоменко

Катерина Стадник

Марина Микитюк

Валерія Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлія Сологуб

Ольга Кобьюк

Олена Малахова

Олексій Наумкін

Ігор Матків

Денис Лихно.

Хто не повернувся в Україну після трагічного рейсу

Після трагедії фото загиблих українців показали в мережі. Рідні, друзі, колеги поділилися своїми спогадами про екіпаж, який назавжди "іде в небо".

Зокрема, в катастрофі загинули троє пілотів: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович. А також шість бортпровідників: Стадник Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгенівна, Сологуб Юлія Миколаївна.

Загиблі українці Facebook/Євген Терехов

Олексій Наумкін Facebook/Євген Терехов

Катерина Стадник Facebook/Євген Терехов

Ігор Матків Facebook/Євген Терехов

Марія Микитюк Facebook/Євген Терехов

Валерія Овчарук Facebook/Євген Терехов

Володимир Гапоненко Facebook/Євген Терехов

Денис Лихно Facebook/Євген Терехов

Юлія Сологуб

Також з'явилося останнє спільне фото членів екіпажу літака МАУ.

Також на борту були і дві українки-пасажирки – Ольга Кобьюк і Олена Малахова.

Так, Ольга Кобьюк приїжджала до Ірану відвідати внука.

Олена Малахова була директором фірми Скайавіатранс. Ймовірно, вона в Ірані перебувала у справах. У минулому році в аеропорту Лівії за допомогою дронів розбомбили український літак ІЛ-76, що належить її компанії. Літак перевозив вантаж Червоного Хреста.

Ольга Кобьюк приїжджала до Ірану відвідати внука

Ольга Кобьюк

Олена Малахова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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