"Вони йдуть у небо!" В Україну повертаються ангели літака МАУ: всі деталі

У результаті краху літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ) загинули 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
19 січня їх політ остаточно закінчиться. Тіла загиблих українців доставлять в аеропорт "Бориспіль".
Катастрофа літака МАУ в Ірані
OBOZREVATEL веде текстову трансляцію того, що відбувається:
8:05 – Управління державної охорони попередило водіїв, що у зв'язку з траурними заходами 19 січня можуть виникнути певні обмеження руху в районі аеропорту "Бориспіль".
8:00 – Президент МАУ Євген Дихне закликав українців 19 січня о 11:00 натиснути автомобільний сигнал у знак пам'яті про жертви авіакатастрофи в Ірані.
Список ангелів рейсу PS752:
Сергій Хоменко
Катерина Стадник
Марина Микитюк
Валерія Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлія Сологуб
Ольга Кобьюк
Олена Малахова
Олексій Наумкін
Ігор Матків
Денис Лихно.
Хто не повернувся в Україну після трагічного рейсу
Після трагедії фото загиблих українців показали в мережі. Рідні, друзі, колеги поділилися своїми спогадами про екіпаж, який назавжди "іде в небо".
Зокрема, в катастрофі загинули троє пілотів: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович. А також шість бортпровідників: Стадник Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгенівна, Сологуб Юлія Миколаївна.
Загиблі українці
Facebook/Євген Терехов
Олексій Наумкін
Facebook/Євген Терехов
Катерина Стадник
Facebook/Євген Терехов
Ігор Матків
Facebook/Євген Терехов
Марія Микитюк
Facebook/Євген Терехов
Валерія Овчарук
Facebook/Євген Терехов
Володимир Гапоненко
Facebook/Євген Терехов
Денис Лихно
Facebook/Євген Терехов
Юлія Сологуб
Також з'явилося останнє спільне фото членів екіпажу літака МАУ.
Також на борту були і дві українки-пасажирки – Ольга Кобьюк і Олена Малахова.
Так, Ольга Кобьюк приїжджала до Ірану відвідати внука.
Олена Малахова була директором фірми Скайавіатранс. Ймовірно, вона в Ірані перебувала у справах. У минулому році в аеропорту Лівії за допомогою дронів розбомбили український літак ІЛ-76, що належить її компанії. Літак перевозив вантаж Червоного Хреста.
Ольга Кобьюк приїжджала до Ірану відвідати внука
Ольга Кобьюк
Олена Малахова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
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