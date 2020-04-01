Замаскували побої під епілепсію: з'ясувалися деталі звірячого вбивства українця в аеропорту Лісабона

У Португалії в аеропорту жорстоко вбили 40-річного українця Ігоря Гоменюка. Причини смерті намагалися приховати. Спочатку родині повідомили, що помер він від серцевого нападу. І тільки лікар, який робив розтин тіла Ігоря, повідомив місцевій поліції, що він помер від побоїв. Після того, як історія стала відома португальській пресі, винних заарештували.

Зараз ця історія може стати приводом для політичного скандалу у Португалії. Там одна з парламентських партій збирається запросити міністра внутрішніх справ на слухання через смерть українця. Виявляється, перевищення повноважень із боку міграційної служби в аеропорту Лісабона – не рідкість.

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Займався будівництвом і збирався укласти контракт

Ігор родом зі Львівської області. У своєму селі Новояворівськ він займався будівництвом. А останні кілька років їздив на заробітки в Європу, був звичайним заробітчанином.

"Він брався за будь-яку роботу, щоб забезпечити сім'ю. У нього залишилися двоє дітей – син і дочка, ще школярі. Востаннє він прилетів у Лісабон, щоб укласти контракт із фірмою і потім повинен був працювати в Бельгії", – розповіла його знайома.

Ігор з дружиною і донькою Facebook Оксани Гоменюк

Однак в аеропорту Лісабона Ігоря чомусь не пустили. Як повідомляють у португальській пресі, нібито міграційні служби запідозрили, що Ігор хоче незаконно в'їхати в країну. Його залишили в аеропорту 10 березня і збиралися відправити назад, звідки він приїхав.

А вже 12 березня чоловіка знайшли мертвим в ізоляторі тимчасового утримання цього аеропорту, він лежав на підлозі обличчям донизу.

Хотіли приховати причини смерті

Зараз троє співробітників міграційної служби заарештовані за підозрою у вбивств, а директор і заступник прикордонної служби Лісабонського управління відсторонені від роботи.

Спочатку смерть українця хотіли видати за нещасний випадок, повідомляли, що його просто залишили в наручниках, а він помер чи то від епілепсії, чи то від серцевого нападу. Але знайомі кажуть, що Ігор ніколи цим не страждав.

Аеропорт Лісабона

В українське консульство в Лісабоні 12 березня ввечері прийшов електронний лист про те, що Ігорю відмовлено у в'їзді і йому загрожує депортація. А 13-го в телефонній розмові з інспектором консулу сказали, що в українця проблеми з епілепсією, тому його відправили в лікарню. Міграційні служби ні слова не сказали, що українця відправляли в лікарню.

Справжня причина смерті розкрилася тільки через деякий час. Коли португальський лікар, який проводив розтин тіла, виявив справжню причину. Нею став не епілептичний напад, а нанесені побої. Він повідомив про це в поліцію.

Досі не знають, коли зможуть поховати

Про те, що Ігоря Герасимчука не стало, сім'я дізналася рано вранці 13-го березня. Його дружина, Оксана, важко переносить втрату чоловіка. Тим більше, що досі рідні не можуть з ним попрощатися. І не знають навіть, коли можуть поховати рідну людину.

"За згодою родини його кремували. Тому що через карантин і скасування польотів ніхто не знає коли вдасться повернути його на батьківщину. Зараз потрібно зібрати дуже багато документів і довідок", – кажуть знайомі.

У селі Новояворівськ, де жив Ігор, про нього згадують як про дуже добру і спокійну людину. "Там у Португалії писали, що нібито його били через те, що він там влаштував дебош. Але це неправда! Він ніколи не був запальним і агресивним. Виключно спокійна і дуже-дуже добра людина. Його можна було попросити про допомогу і він ніколи не відмовить", – розповіла односельчанка.

Зі своєю дружиною Оксаною Ігор прожив більше 15 років. "Вони дуже любили один одного, жили в мирі та злагоді. Дуже порядна сім'я, і діти у них дуже виховані. Я просто не уявляю, як важко буде зараз Оксані одній на свою вчительську зарплату ростити дітей. Справедливість повинна взяти гору, потрібно домогтися покарання вбивць і компенсації, тому що дітей потрібно ще піднімати", – вважає його знайома.

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