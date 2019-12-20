"Вони думали, що я нежилець!" Ветеран війни на Донбасі розповів про тортури терористів

У благодійному фонді "Повернись живим" розповіли історію ветерана війни на Донбасі Василя Стуженка, якому вдалося вижити під час боїв за Іловайськ.

Як розповів сам Стуженко, терористи кинули його ледь живого у підвал і закидали ганчірками, повідомляє фонд на своїй сторінці у Facebook.

"Вони думали, що я нежилець. Кинули мене у підвал і закидали брудними ганчірками. Тоді лікарня була розділена навпіл: в одній частині оперували наших бійців, в іншій – бойовиків", – поділився військовий.

Василь Стуженко "Повернись живим"

У боях за Іловайськ він втратив руку та ногу.

"Коли, здавалося, от-от стіче кров’ю у парі метрів від російських військових, Стуженко побачив соняхи, повне блакиттю небо і мурашок, що повзали по землі. "Тоді ж, – каже добровелець, – я по-справжньому відчув, як сильно хочу жити", – розповіли у фонді.

Вже після евакуації, Стуженка, закиданого у підвалі ганчірками, випадково знайшли побратими: винесли й під дулами автоматів змусили місцевих медиків взятися рятувати його.

Стуженко вижив, і тепер він – один із 20 ветеранів та чинних військових, які увійшли у збірну України Ігор Нескорених (Invictus Games).

"Один із тих, ким має пишатися вся країна. Один із тих, хто сильніший за обставини і життя", – написали у фонді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про трагічну загибель 79-річної мешканки селища Опитне на Донбасі Марії Горпинич, що стала легендою через свою патріотичну позицію.

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