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2 листопада • оновлено в 08:43
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"Вони безголові!" Кондратюк пройшовся по українських гастролерах у Криму

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Продюсер Ігор Кондратюк назвав "безголовими" українських артистів, які виступають в анексованому Криму.

"Вони безголові, а не безстрашні", – заявив Кондратюк в ефірі ObozTV. Так він відреагував на слова міністра культури Володимира Бородянського, який розцінив гастролі українських зірок на тимчасово окупованих територіях як "сміливість".

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Кондратюк наголосив, що не згоден з фразою Бородянського, хоча дуже поважає міністра і вважає його "одним з небагатьох в чинному уряді, хто на щось здатний".

Обґрунтовуючи свою точку зору, продюсер порадив артистам згадати, за що Олег Сенцов був засуджений на 20 років: "Ні за що! І так може бути з кожним з них, незалежно від того, якою мовою вони співають свій репертуар".

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Крім того, на думку Кондратюка, виступати на захопленій агресором території "ганебно".

"Якщо хтось вважає, що українські артисти несуть туди українську культуру – це помилка. З точністю до навпаки. Вони туди нічого не несуть. Вони просто виступають на корпоративах, днях міста... Тобто на приватних вечірках. Люди з таким же успіхом слухали би Ріанну, просто на неї у них не вистачає бабок. І це не означає, що вона би "несла американську культуру в кримські реалії", – пояснив він.

Володимир Бородянський похвалив сміливість українських артистів, які виступають в Криму

Володимир Бородянський похвалив сміливість українських артистів, які виступають в Криму

telekritika.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр культури України Володимир Бородянський в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що якщо український артист виступає на тимчасово окупованій території і "доносить українські контексти і наратив" – то це "дуже смілива людина".

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Анексія Криму
Особи
Ігор Кондратюк Володимир Бородянський
Місце
Україна
Теги
гастролі шоу-бизнес Міністерство культури
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
главное сдерживать свои порывы, что - нибудь поджечь. Сенцов очевидный псих просто
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"...за что Олег Сенцов был осужден на 20 лет: "Ни за что...". Сенцов по возвращении в Украину заявил что продолжит свою борьбу с РФ. Такая короткая память у журнашлюх...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Опять вислоухие чужие деньги считают. На окраине таких не заработать.
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