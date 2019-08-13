"Діра в душі": подробиці страшної загибелі відомої балерини під Полтавою

У страшному ДТП у Полтавській області загинула відома харківська артистка балету Світлана Ісакова.

Їй був усього 31 рік. Друзі дівчини кажуть, що вона відрізнялася величезною працьовитістю і талантом. Світлана встигла зіграти у спектаклях "Лебедине озеро", "Жизель", "Собор Паризької Богоматері", "Тисяча і одна ніч"... А мріяла про роль Джульєтти. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Страшна аварія на трасі

У свою останню подорож Італією Світлана Ісакова вирушила разом із чоловіком Володимиром. Вони чудово проводили відпустку. Жінка публікувала на своїй сторінці у соцмережі фото і відео: море, пляжі, вулички і площі Піццо, церкву у печері, італійське морозиво, музеї...

Світла і Володимир подорожували Італією на поїзді Facebook Світлани Ісакової

Світлані дуже подобалися вулички італійських міст Facebook Світлани Ісакової

На одній з вулиць Італії Facebook Світлани Ісакової

Повертаючись додому, вночі 10 серпня Світлана потрапила у страшну аварію. Вона їхала на маршрутці з аеропорту "Бориспіль" у Києві до рідного Харкова. Під Полтавою мікроавтобус зіткнувся з автобусом, який виїхав на зустрічну. Удар був такої сили, що у маршрутки знесло дах, вона перекинулася. Світлана померла в лікарні від отриманих травм.

Її чоловік лишився живий, він перебуває в лікарні у Харкові, зараз вирішується питання про операцію. Ще один пасажир, 44-річний чоловік, загинув на місці, водій у важкому стані доправлений у лікарню.

На місці аварії Нацполіція

Все, що залишилося від мікроавтобуса, у якому їхала Світлана Нацполіція

"Вона як янголятко"

У Харківському національному академічному театрі опери та балету зараз готуються до прощання зі Світланою.

"Знаєте, нестерпно вірити в те, що Світланки вже немає. Коли таких людей забирають на небеса, виникає питання, чому саме таких, як вона, небеса потребують? Ця дівчинка гідна була жити тут, серед нас, довго і красиво. Мені здається, що її ім'я відбивало всю її суть. вона світилася завжди: і в житті, і на сцені. Вона світилася духовно, чисто, щиро. Навіть у своїх прикрощах вона була сповнена надій, що це всього лише мить. Світлана була дуже працьовита. І вона була нагороджена найтоншою чуттєвістю, музикальністю, артистичністю. Вона як янголятко", – розповіла OBOZREVATEL диригент театру Вікторія Рацюк.

Facebook Світлани Ісакової

Facebook Світлани Ісакової

Facebook Світлани Ісакової

Педагог і подруга загиблої Інна Дорофева каже, що вперше Світлану побачила у 2014 році.

"Я якраз переїхала з Донецька, перевезла сюди дітей, мене прийняв театр. І я побачила Світлану на першій же репетиції, відразу зрозуміла, що це професійна людина. У неї було шалене бажання працювати. За п'ять років ми з нею і Олексієм Князьковим зробили великий репертуар, вона грала партії в "Лебединому озері", "Лускунчику". Ми з нею працювали без вихідних. У понеділок театр не працює, а ми приходили, репетирували, зустрічалися вечорами. Я весь час думала про неї, навіть тієї ночі, коли вона загинула, я в інтернеті підбирала матеріал для неї. Вона мені як дочка. Я навіть не уявляю, я прийду в театр, а її там немає, у мене просто дірка в душі", – з болем каже Інна Дорофєєва.

Світлана Ісакова Facebook Світлани Ісакової

Світлана Ісакова Facebook Світлани Ісакової

Зі своїм чоловіком Володимиром Світлана познайомилася кілька років тому. За словами педагога, він довго до неї залицявся, а років зо три тому вони одружилися. Дітей у них ще не було.

"Я їй говорила, Свєто, час народжувати. А вона відповідала, що поки ви тут, я ще попрацюю. Відпустки в Італії вона так чекала, останнє відео, де вони на поїзді їдуть. Потім повідомлення, що прилетіли. І тут така трагедія", – зазначила Інна Дорофєєва.

Світлана з чоловіком Володимиром Facebook Світлани Ісакової

Не жаліла себе на роботі

"Я з нею познайомився в Америці, коли ми були в одній балетній трупі. Я вперше її побачив за роботою, вона сиділа на шпагаті, була абсолютно сама. Потім я бачив це щодня, і весь час дивувався її працьовитості. Комусь могло бути погано, хтось не може прийти, а вона завжди на класичному уроці, щодня, що б не було. І не в простому балетному взутті, а завжди у пуантах. Пам'ятаю, у мене нічого не виходило, а вона посміхнулася і поправила мене. І все", – розповідає про неї друг, артист Віктор Мурадов.

Світлана не жаліла себе на роботі Instagram svetlana_isakova_ukr

У минулому році після відпустки Instagram svetlana_isakova_ukr

Віктор запевняє, що Світлана в житті нікому не заподіяла зла: "Вона з тих, хто не буде сперечатися, завжди йде на поступки. Це вірний друг, з яким і в компанії буде весело, і вона завжди підтримає у важку хвилину. Я пообіцяв їй, що через пару років ми станцюємо разом, але, на жаль, тепер уже цього не станеться. І ще, Світлана вміла "робити очі" як у Шрека, це було дуже мило".

Світлана з чоловіком Facebook Світлани Ісакової

Мріяла станцювати Джульєтту

Багато шанувальників пишуть у соцмережах про Світлану, згадуючи її як дуже талановиту артистку.

"Світланку Ісакову я знав менше року, і завжди захоплювався її талантом. Мені пощастило бачити її на сцені в кількох спектаклях, серед яких "Пер Гюнт", "Собор Паризької Богоматері", "Дон Кіхот", "Попелюшка". Зі швидкоплинних наших бесід я знаю, що вона мріяла станцювати Джульєтту, яку тепер станцює на небесах. Мені б хотілося, щоб її остання мрія втілилася на землі, і одна з вистав балету "Ромео і Джульєтта" була присвячена пам'яті цієї чудової балерини", – написав її шанувальник Сергій Володарський.

Світлана дійсно мріяла про партію Джульєтти. Але у театрі зіграти її так і не вдалося.

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