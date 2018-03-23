"Вона не в собі": сусіди Савченко розповіли, як їх заманювали йти під Раду

Сусіди позафракційного народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують в підготовці державного перевороту, розчаровані її діями на політичній арені.

Незважаючи на це, мешканці будинку на вулиці Теодора Драйзера в Києві щиро переживають за подальшу долю нардепа і обговорюють те, що відбувається біля під'їзду. Про це повідомляє "КП в Україні".

"Бачите, як все закрутилося, швидше за все, доведеться нам скоро носити Наді тормозки в СІЗО. Ех, Надя, що ти накоїла, навіщо ти ва-банк так рано і необґрунтовано пішла. Те, що показують про Надію - в це повірити не можу. Але справа в іншому. Я не підтримую те, як вона стала поводитися. Навіщо вона "хрін" кидається в генпрокурора, принесла дві гранати. Вже багато говорять - вона несповна розуму. Розчарувала нас Надія, але як людину її шкода", - заявив пенсіонер Петро Гаврилович.

Він зізнався, що покладав на Савченко великі надії, як на політика. А в 2017 році думав, що піде за неї голосувати на президентських виборах.

Інший сусід нардепа Ігор Вікторович згадав, що днями до нього в двері дзвонили невідомі люди, які представилися її прихильниками. Вони закликали збиратися під будівлею Верховної Ради.

"Сказали, що вони дуже добре знають Надю, і пропонували мені в разі її арешту йти під Раду з її прихильниками і вимагати від депутатів і президента її звільнення. Я в такому брати участь не збираюся. Вік не той, та й ніколи не вірив, що з військового може вийти хороший політик", - висловив він свою думку.

За словами Ігоря Вікторовича, він знав Савченко з її дитинства. Сім'я нардепа переїхала в цей будинок в 1983-му.

"Батьки дуже інтелігентні люди. Батько працював в аграрній академії. Він помер років 5 тому. Чимось хворів. Точно не знаю чим. Я з ними особливо не спілкувався. А мати, по-моєму, в торгівлі працювала. Надію в будинку бачив вкрай рідко. Як тільки повернулася з в'язниці, віталася з нами "Слава Україні!", а потім перейшла на "Добрий день". Біля їхньої квартири ніколи не бачив важливих політиків, якоїсь охорони. Єдине, що вони пару років тому відеокамеру біля вхідних дверей встановили", - повідомив чоловік.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко. Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Як повідомляв "Обозреватель", в Шевченківському районному суді Києва 23 березня проходить суд над Савченко.

Прокурор попросив обрати їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу. За його словами, нардепу загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Сама Савченко оголосила голодування. Крім того, вона розповіла, що мала спеціальний бойовий дозвіл на вивезення з окупованих територій Донбасу зброї.