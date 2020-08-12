Волонтерка вразила розповіддю про заздрість до сімей загиблих на Донбасі Героїв

Українська волонтерка Марина Соколова шокувала українців розповідями рідних загиблих на Донбасі Героїв про заздрість з боку деяких людей.

Проникливий текст вона оприлюднила на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Зокрема у ньому йдеться про те, як сусідам та знайомим родичів захисників не давали спокою вартість пам'ятників для убитих на війні, а також компенсації для їхніх родин за втрату годувальника.

Нижче наводимо повний текст без змін.

"У нас сусідка є, Женіна вчителька історії, зустрічає мене якось, і каже: "У вас пам'ятник – бомбезний!". А я кажу: "Свєт, поміняємося?".

Це цитата з розповіді Наталії Олексіївни Харченко, мами Євгена Харченка на псевдо Ред, для проєкту Afterilovaisk. Навесні 2014-го Женя пішов на війну добровольцем, наприкінці серпня повернувся додому назавжди…

"Тобі добре – твій чоловік загинув на війні, і твій син буде знати, що його батько – Герой! А зі мною чоловік розлучився", – таке сказали моїй знайомій, чоловік якої з 2015-го захищав нашу країну і був убитий ворожою ДРГ навесні 2018 року. Їхньому синові тоді ледь виповнилося шість місяців.

"Ну он, отримала виплату, купила квартиру. Добре тепер, не треба все життя на іпотеку горбатитись!" – нещодавно почула сестра загиблого на Донбасі у 2016 році українського захисника. А зараз ще один її брат воює на передовій.

Ви навіть не можете уявити, скільки ще всього чують ледь не щодня родини, які втратили близьких від тих, у кого все в житті вимірюється матеріальним.

Але просто зараз можете написати повідомлення родині полеглого. Щиро напишіть, що цінуєте та пам'ятаєте. Для них це справді важливо! Та перед тим не забудьте подумати, чи саме такі слова ви б хотіли почути, якби раптом опинились на їхньому місці.

Щастя не вимірюється квартирами, пам'ятниками чи фразою "Герої не вмирають!". Щастя – це коли рідні живі та поряд. На фото – Наталя Олексіївна біля могили Реда, Бортничі, червень 2017 року.

У коментарях під дописом українці жахнулися через цинізм деяких співгромадян та висловили співчуття тим, хто через війну втратив найдорожчих. Крім того, під текстом вони залиши 14 тисяч реакцій та понад 1 тисячу поширень.

"Заздрісники своє отримають. Гріх говорити те, що вони собі дозволяють. А родинам, які не побачили живими своїх рідних і близьких, мої співчуття","Як таке можна говорити рідним полеглих захисників?! Як таке взагалі в головах з'являється і чорними ротами вивільняється в простір? Сором, обурення, розпач", "Герої не вмирають, а назавжди залишаються у нашій пам'яті й серцях. І нехай буде соромно тим, хто ось так просто може поміняти життя людини на гроші чи квартиру", "Якими жорстокими стали люди. І горе матері чи жінки для них – заздрість", "Пробачте нас, пробачте нерозумних, жадібних і байдужих. Ваші рідні любили вас, але хотіли захистити від московських зайд. І усіх нас. Ціною свого життя. Надто дорого заплачено за нашу безпеку", – написали патріоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Євгенія Подобна поділилася зворушливим постом зі спогадами загиблого воїна ЗСУ про втрати побратимів на війні. Вони були записані ще за життя Героя – на третьому році російського збройного вторгнення на Донбас.