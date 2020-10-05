Волонтерка розповіла про критичну ситуацію з COVID-19 у лікарнях Одеси: немає навіть вати

Волонтерка Катерина Ножевнікова розповіла про критичну ситуацію з хворими на коронавірус пацієнтами в лікарнях Одеси.

Як написала вона у Facebook, у той час, коли влада міста на пресконференції розповідала, що лікарні забезпечені всім і місця є, волонтери намагалися госпіталізувати трьох пацієнтів, але відмовили всім.

"Паралельно нашого пацієнта перевели з 5-ї лікарні у відділення, де навіть немає постільної білизни. Паралельно пацієнтові виписують списки на медикаменти – від шприца і вати до антибіотика, і він доглядає за лежачим хворим у відділенні сам! Паралельно в п'ятій (третій) чекають ПЛР від 5-7 днів", – зазначила Ножевнікова.

Вона навела приклад дівчини, яка прийшла просити допомоги влаштувати свого дядька (пневмонія, діабет, ішемія) в будь-яку лікарню. Швидка його не взяла через відсутність місць, заявивши: "А ви ще не настільки важкий".

"Питання до департаменту охорони здоров'я. Ви реально думаєте, що всіх цих людей вам вдасться приховати? Сподіваюся, вас всіх віддадуть під суд за ваші дії", – підкреслила волонтерка.

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочивальниками стався спалах коронавірусу.

З'явилося відео з переповненої лікарні Одеси: швидкі постійно везуть хворих на COVID-19.