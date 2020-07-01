Волонтерка про війну на Донбасі: наше літо – роковини, влаштовані Росією

Користувачів мережі зворушив щемливий пост української волонтерки Юлії Ворони. Його вона присвятила трагічним датам, котрі тепер навіки вписані в історію України після найзапекліших боїв літа 2014 року.

Звернення дівчини оприлюднили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим". Воно вже встигло зібрати під собою 3,6 тисяч вподобань, понад 80 коментарів та близько 300 репостів.

Нижче наводимо повний текст без змін.

Ненавиджу літо з 2014 року. Тому що у ньому залишилося мало днів, які б не були роковинами. Чи не щодня у стрічці Facebook з’являється світлина та розповідь про тих, чиє життя обірвала війна влітку 2014-го. Хтось згадує, що саме цього дня шість років тому виїхав із рідного міста на тиждень і більше не повернувся. І чи не за кожним привітанням із річницею звільнення міста від окупантів стоять історії тих, хто загинув або отримав поранення.

Наше літо – роковини, які влаштувала в Україні Росія, низка щемних спогадів. І кожного місяця, незалежно від пори року, їх більшає. Тепер нам із цим жити і завжди пам’ятати. А сьогодні – не забувати, що війна триває.

Під постом українці також поділилися особистими переживаннями та болісними спогадами, зазначивши, що після початку війни життя вже ніколи не буде таким безтурботним, як здавалося колись.

"Так чорне,холодне літо 2014 року назавжди залишило нестерпний біль. Слава Героям! Царство Небесне тим,хто ціною свого життя захистив нас! Низький уклін тим хто і зараз боронить свою землю!", "Не забудемо Героїв, не пробачимо ворогів!", "Спів птахів на сході сонця, стукіт краплин по вікну, хмаринками на небі хлопці завжди будуть поруч із нами", "Це правда, це весь час рана, яка не гоїться. Щемить серце", "Те літо принесло криваві жнива. А осінь, зима, коли рухнув ДАП. А Авдіївка, Дебальцеве, Світлодарська дуга. Скільки їх ще таких кривавих літ, зим, весни та осені. У смерті криваві жнива", "Багато уже хрестів козацьких по всій Україні, новітніх, пам'ятаймо!", "Страшне літо було", – пишуть патріоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня у мережі набула розголосу історія анонімної переселенки з Донбасу, у якій вона поділилась переживаннями через втрату рідного дому шість років тому.