Волонтерка про колапс з COVID-19 в Одесі: хворих лікують навіть гінекологи, виписують антибіотики без аналізів

Фахівців для лікування пацієнтів з COVID-19 в Одесі не вистачає: хворих лікують спеціалісти навіть вузьких напрямків – гінекологи, кардіологи тощо.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила одеська волонтерка, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. За її словами, така проблема є всюди в Україні.

У жовтні стало відомо, що через брак спеціалістів до лікування хворих на коронавірус планують залучати інтернів.

"Звісно, вони будуть залучати. Зараз "ковідних" лікують і гінекологи, і сімейні лікарі, і кардіологи, і гастроентерологи, і комбустіологи… Вони заходять у "зону" і лікують. Я ще у квітні казала, коли всі купували апарати ШВЛ, що лікарів придбати не можна", – наголосила активістка.

За її словами, в лікарнях не вистачає анестезіологів, реаніматологів, реанімаційних медичних сестер.

"Це складна професія, таких працівників готують роками. Тому, коли я чую поради "візьміть інтернів і підготуйте їх за кілька місяців", то навіть я сміюсь. Що говорити про лікарів, які на цьому знаються, – вони просто за голову хапаються, коли їм таке пропонують", – наголосила вона.

За інформацією волонтерки, уряд Польщі ухвалив рішення про те, що реаніматологи, анестезіологи та молодший медичний персонал більше не зобов’язаний підтверджувати диплом.

"Вони запрошують до себе лікарів з України та Білорусі, отже нам кінець. Я розумію, що лікарі туди поїдуть, самі розумієте чому, але я тоді не розумію, що ми будемо робити", – сказала Ножевнікова.

Також волонтерка розповіла, що проблема полягає і в тому, що в багатьох українців немає сімейних лікарів або вони мають низьку кваліфікацію.

"І це провина людей, які не підписали декларацію. В половини з тих, у кого є сімейні лікарі, виникають проблеми з доступом до них – вони перевантажені та виснажені. Частину лікарів варто позбавляти ліцензії – деякі прописують антибіотики навіть без загального аналізу крові. Люди вдома приймають якісь жахливі пігулки, й через 10 днів такого лікування їх госпіталізують із полісегментарними пневмоніями", – уточнила вона.

Ножевнікова уточнила, що в лікарнях досі є проблема з медпрепаратами та медапаратурою, зокрема, з концентраторами. За її словами, за три місяці волонтери фонду придбали близько 300 концентраторів загальною вартістю близько 10 млн гривень, але це проблему не вирішує.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Миколаївській області в деяких лікарнях уже зайняті всі місця для хворих на коронавірус. Щоб хоч якось урятувати становище, в регіоні планують закривати дитячі й гінекологічні відділення та відкривати на їх базі місця для пацієнтів із COVID-19. Ситуація погіршується щодня.

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