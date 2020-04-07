Волонтерка з Києва Аліна Сарнацька закликала українців допомогти повіям, які опинилися в скрутній ситуації через карантин в Україні.

За її словами, внаслідок підвищеного попиту і спекуляцій маски в країні перетворилися на предмет розкоші, а вийти без них на вулицю ці жінки не можуть. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я прийшла просити у вас допомоги для жінок у секс-роботі. Зараз багато хто з них без грошей, житла, а єдиний їхній спосіб заробітку – це пряма взаємодія з людьми. Майже всі вони сидять без роботи до кінця карантину, багато хто опинився в повній убогості. Ми намагаємося вирішити цю проблему різними способами, але зараз особливо гостро стоїть питання забезпечення жінок масками й антисептиками", – зазначила волонтерка.

Волонтерка закликала українців допомогти масками повіям

Сарнацька попросила небайдужих пожертвувати трохи грошей, щоб вона змогла відправити багаторазові маски й антисептики секс-працівницям у Черкаси, Полтаву і Кривий Ріг.

До того ж причину такого вчинку волонтерка пояснила тим, що раніше вона і сама "була в секс-роботі".

"І впевнена – якби тоді трапилася така епідемія, я б не померла – але мені було б дуже важко захистити своє здоров'я без допомоги й підтримки. Ми були і будемо. На жаль для продажних чиновників, які хотіли б, щоб їхні міста були чистенькими, безпечними і добре прострілювалися", – наголосила Сарнацька.

Пост волонтерки Facebook/Alina Sarnatska

Вона додала, що через декілька днів закриє збір грошей, замовить маски й антисептики і відправить їх конкретним жінкам поштою. Звіт у вигляді чеків дівчина пообіцяла показати теж у соцмережі.

Варто зазначити, що там її пост зібрав понад пів тисячі лайків і більше 800 коментарів. В останніх одні підписники підтримали дівчину і похвалили за сміливий вчинок. Інші коментатори розкритикували волонтерку, а деякі стверджували, що це всього лише жарт.

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

"Яка ти крута!", "Ти велика молодець, удачі тобі і здоров'я", "Давно пора створити свою профспілку! Вона б і захищала права секс-трудівниць", "А як же карантин? Необхідна відстань в 1,5 метра? Цікавенько", "Шикарний стьоб! Браво", "З умовою, що після карантину вони потім безкоштовно відпрацюють", – писали вони.

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Водночас сама Сарнацька майже на кожне таке повідомлення відповідала, що дійсно рішуче налаштована на допомогу саме секс-працівницям.

"Ми ж не збираємо гроші перукарям, косметологам тощо. Чому саме їм? Найнезахищеніші? І я за легалізацію проституції", "Жодної допомоги секс-працівникам! Після того, як цей бізнес стане соціально орієнтований, можна буде про щось говорити. Чому відсутні знижки певним категоріям населення? Студенти і пенсіонери що, не люди?", "А вони відраховують у пенсійний фонд?", "Це якийсь експеримент серед коментаторів", "Я дуже толерантна до всіх верств населення... але маска – це те, що може зробити абсолютно будь-яка людина", "Секс-робота незаконна в Україні. Якщо я скину гроші на маски для дівчат, які торгують собою, я автоматично підтримаю незаконну діяльність. А я законослухняний громадянин", "Для секс-рабинь повинні сутенери купувати маски, не принижуйтеся і не принижуйте нас такими постами... Моя б бабуся сказала – ганьба!" – продовжували коментувати підписники.

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Реакція українців Facebook/Alina Sarnatska

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах повії залишилися без роботи через пандемію коронавірусу і вирішили об'єднатися й зібрати за допомогою краудфандінгу гроші на допомогу постраждалим співробітницям.

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