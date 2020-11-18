Віддав кисень синові і помер: волонтер поділилася подробицями трагедії на Київщині

Смерть хворого на коронавірус чоловіка, який відмовився від своєї добової дози кисню, щоб віддати її сину, відбулась в інфекційній лікарні №3 міста Біла Церква на Київщині.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла авторка поста в Facebook, волонтерка Дана Ярова. "Ситуація, про яку я писала, відбулась в місті Біла Церква, в міській клінічній лікарні №3. Це інфекційна лікарня, де батько відмовився від своєї добової норми кисню, віддав її своєму сину", – уточнила вона.

За словами волонтерки, трагедія сталася "буквально на днях, батько помер".

"Сина зараз лікують. Дуже багато журналістів зараз хочуть з ним поспілкуватися, але я закликаю усіх: поважайте людину. В нього горе, батька вже не повернеш. І він сам у вкрай складному стані по здоров’ю", – наголосила вона.

Як писав OBOZREVATEL, Дана Ярова розповіла у своєму Facebook історію про те, як в одному з районів хворий на коронавірус батько віддав своєму синові, також тяжко хворому на COVID-19, свої 15 хвилин добового користування кисневим концентратором. Чоловік помер.