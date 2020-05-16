Волонтерка Хіна Члек звернулася у проникливому пості до українців, які не надають значення тому, що купують російські товари.

На сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook вона нагадала, що такі кроки – це вклад у підтримку ворога. Зворушливе послання всього за кілька годин зібрало майже 7 тисяч лайків, сотні коментарів та близько 2 тисяч поширень.

"Російські товари коштують 200. Не гривень, не доларів, не рублів. Просто 200. Просто ще один мертвий український солдат на Донбасі. На сьомому році війни в українських магазинах продаються російські товари. Щоправда, позначки про це на цінниках встигли стати дрібними і непомітними", – зазначила волонтерка.

Війна на Донбасі Facebook "Повернись живим"

"На сьомому році зубна паста переважає брехню, маніпуляції та вбивства. На сьомому році війна стала такою побутовою деталлю, що у столиці України відкриваються магазини із речами, "прикрашеними" обрисами будівель столиці сусідньої держави. Тієї, звідки віддаються накази спрямувати танки на Донбас. Хочете пасту чи куртку? Будь ласка, з вас 200. Чи два по 200, якщо бажаєте обидва", – обурюється вона.

За словами Члек, ця війна навчила багатьох людей неприємних речей. Наприклад, що купити можна навіть те, що, здавалося б, не купується: життя – коштами тих, хто підтримує армію, а смерть – бездумною підтримкою окупантів.

"Гроші за собою мають кожен російський снаряд, кожен чобіт, що ступив на донбаську землю з-за "поребрика", кожна банка тушонки, якою годують найманця. Кожні куля чи уламок, що забирають останній подих українського захисника і перетворюють його на 200", – ділиться волонтерка своїм криком душі.

"Безглуздо і страшно, коли ці гроші заплачено в Україні. Найгірше – що так буває. Можна принципово не купувати російських товарів. Можна не купувати їх, обираючи більш якісні українські чи інших виробників. Але найголовніше – пам'ятати їхню ціну: кожна така покупка коштує 200. Думаймо, чи готові ми оплачувати такі рахунки", – закликала до самосвідомості українців вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше юний 22-річний воїн Збройних сил України справив фурор в мережі проникливим дописом. Він поділився своїм бойовим досвідом, отриманим на Донбасі, й різко звернувся до людей з мирних міст, які постійно скаржаться на втому від війни.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!