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2 лютого • оновлено в 02:06
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"Мене будуть поливати брудом": волонтерка зворушила історією кохання з воїном, убитим на Донбасі

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Волонтерка Ярина Чорногуз розповіла про почуття до загиблого на Донбасі хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука.

Відповідний пост з'явився на її сторінці у Facebook. Дівчина також показала нове тату на руці з фотографією убитого.

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Чорногуз зізналася, що знала Сорочука трохи більше місяця. "Але твій голос, твій погляд, твої руки, твій образ, наші розмови про філософію... я не втрачу...

Вибач, що не була поруч, коли ти загинув, це я повинна була твоє тіло виносити разом із твоїми побратимами з того окопу", – написала дівчина.

Микола Сорочук і Ярина Чорногуз

Микола Сорочук і Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Нікчема, яка в тебе стріляла, загине безславною смертю. Нікчема в кремлі, яка ввела війська на наш із тобою степ, помре так само безславно", – заявила вона.

"Мене будуть поливати брудом": волонтерка зворушила історією кохання з воїном, убитим на Донбасі

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Друзі твої мене зараз запевняють, що у тебе багато було тих ластівок, але вони не знають, що я ніколи не була проти... і нам було поф*г", – продовжила дівчина.

Вона розповіла, що в загиблого на правому плечі було тату з написом "Життя – Батьківщині, честь – нікому".

Микола Сорочук

Микола Сорочук

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Мене за любов до тебе будуть поливати брудом та оббріхувати усі, хто ніколи не мав і не здатен уявити, яким може бути кохання між двома вільними духом від усіх упереджень людьми, які обрали собі свідомо війну пліч-о-пліч у землі на захист України", – написала Чорногуз.

"Мене будуть поливати брудом": волонтерка зворушила історією кохання з воїном, убитим на Донбасі

facebook.com/yaryna.chornohuz

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу фотографии Збройні сили України
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Зайцев Антон
Зайцев Антон
Ницше, бля
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Наши разговоры о философии....Бля,о чем еще могли разговаривать потомственный г0вн0черпий и проститутка?))))давай Черножопова,жги!)))
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Зайцев Антон
Зайцев Антон
Я сам его уже люблю. Кто вообще эта мартышка и в кино снимается и в полевых условиях сношается… Уберите...
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