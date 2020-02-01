"Мене будуть поливати брудом": волонтерка зворушила історією кохання з воїном, убитим на Донбасі

Волонтерка Ярина Чорногуз розповіла про почуття до загиблого на Донбасі хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука.

Відповідний пост з'явився на її сторінці у Facebook. Дівчина також показала нове тату на руці з фотографією убитого.

Чорногуз зізналася, що знала Сорочука трохи більше місяця. "Але твій голос, твій погляд, твої руки, твій образ, наші розмови про філософію... я не втрачу...

Вибач, що не була поруч, коли ти загинув, це я повинна була твоє тіло виносити разом із твоїми побратимами з того окопу", – написала дівчина.

Микола Сорочук і Ярина Чорногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

"Нікчема, яка в тебе стріляла, загине безславною смертю. Нікчема в кремлі, яка ввела війська на наш із тобою степ, помре так само безславно", – заявила вона.

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Друзі твої мене зараз запевняють, що у тебе багато було тих ластівок, але вони не знають, що я ніколи не була проти... і нам було поф*г", – продовжила дівчина.

Вона розповіла, що в загиблого на правому плечі було тату з написом "Життя – Батьківщині, честь – нікому".

Микола Сорочук facebook.com/yaryna.chornohuz

"Мене за любов до тебе будуть поливати брудом та оббріхувати усі, хто ніколи не мав і не здатен уявити, яким може бути кохання між двома вільними духом від усіх упереджень людьми, які обрали собі свідомо війну пліч-о-пліч у землі на захист України", – написала Чорногуз.

facebook.com/yaryna.chornohuz

Як писав OBOZREVATEL:

Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал. При цьому інших пасажирів трансляція не збентежила.

Чорногуз поверталася з похорону свого хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука, якого вбили терористи на Донбасі.

Дівчина разом із подругою, також волонтеркою, зажадали, щоб їх негайно висадили з автобуса прямо серед траси. Доїхати до найближчого населеного пункту вони відмовилися. В результаті водій їх випустив.

У компанії-перевізнику Winew заявили, що неприємно вражені поведінкою своїх водіїв і попросили вибачення у волонтерок. У результаті водіїв звільнили з роботи.

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