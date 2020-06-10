Волонтери показали фото обсервації на Луганщині: шланг замість душа і брудна білизна

Моніторингова група Благодійного фонду "Схід SOS" після відвідування всіх місць обсервації в Луганській області дійшла висновку, що вони не придатні для розміщення людей.

Про умови в обсервації, розташованої в Білолуцьку, розповів керівник фонду "Схід SOS" Костянтин Реуцький на сторінці в Facebook. Він виклав і фотографії (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

Волонтер зазначив, що представники влади на Луганщині нарікають на відмови від ізоляції в обсервації більшості людей, що в'їжджають з-за кордону і з непідконтрольних територій.

Волонтери показали шокуючі фото обсервації на Луганщині Facebook Костянтина Реуцького

Волонтери показали шокуючі фото обсервації на Луганщині Facebook Костянтина Реуцького

Волонтери показали шокуючі фото обсервації на Луганщині Facebook Костянтина Реуцького

Волонтери показали шокуючі фото обсервації на Луганщині Facebook Костянтина Реуцького

Волонтери показали шокуючі фото обсервації на Луганщині Facebook Костянтина Реуцького

Волонтери показали шокуючі фото обсервації на Луганщині Facebook Костянтина Реуцького

"Цим обурювався, наприклад, заступник керівника Луганської поліції Юрій Слухаєнко. Погрожував тим, хто відмовився, штрафами в 17 000 гривень", – написав Реуцький. І запропонував подивитися на зроблені ним фото, щоб зрозуміти, чому людей не лякають такі штрафи.

"Місце, в якому до 15 осіб повинні провести два тижні під цілодобовою охороною поліції. З одним душем, який представляє собою шланг з лійкою, прикручений просто до умивальника, з одним на всіх не зовсім справним туалетом (мова про очищення стоків, як вимагає постанова головного санітарного лікаря, звичайно, не йде), зі зношеною брудною білизною, з обладнанням, яке пережило всі світові війни", – відзначає глава благодійного фонду.

Крім того, він звернув увагу, що обсервация має загальний двір з геріатричним інтернатом, де живе кілька десятків найбільш вразливих для COVID-19 літніх людей.

"Мене не дивує, що більшість людей, яких привозили сюди на ізоляцію, рішуче погоджувалися на штраф, як тільки бачили умови", – резюмував Реуцький.

За його словами, співробітники "Схід SOS" відвідали всі 8 місць обсервації в Луганській області і прийшли до висновку, що три з них існують тільки на папері, а умови ще не менше двох можуть бути підставою для скарг до Європейського Суду на порушення 3-й статті Конвенції з прав людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ пояснив, чи будуть відправляти на обсервацію українців, які приїхали з-за кордону.