Волонтери показали фото обсервації на Луганщині: шланг замість душа і брудна білизна
Моніторингова група Благодійного фонду "Схід SOS" після відвідування всіх місць обсервації в Луганській області дійшла висновку, що вони не придатні для розміщення людей.
Про умови в обсервації, розташованої в Білолуцьку, розповів керівник фонду "Схід SOS" Костянтин Реуцький на сторінці в Facebook. Він виклав і фотографії (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).
Волонтер зазначив, що представники влади на Луганщині нарікають на відмови від ізоляції в обсервації більшості людей, що в'їжджають з-за кордону і з непідконтрольних територій.
"Цим обурювався, наприклад, заступник керівника Луганської поліції Юрій Слухаєнко. Погрожував тим, хто відмовився, штрафами в 17 000 гривень", – написав Реуцький. І запропонував подивитися на зроблені ним фото, щоб зрозуміти, чому людей не лякають такі штрафи.
"Місце, в якому до 15 осіб повинні провести два тижні під цілодобовою охороною поліції. З одним душем, який представляє собою шланг з лійкою, прикручений просто до умивальника, з одним на всіх не зовсім справним туалетом (мова про очищення стоків, як вимагає постанова головного санітарного лікаря, звичайно, не йде), зі зношеною брудною білизною, з обладнанням, яке пережило всі світові війни", – відзначає глава благодійного фонду.
Крім того, він звернув увагу, що обсервация має загальний двір з геріатричним інтернатом, де живе кілька десятків найбільш вразливих для COVID-19 літніх людей.
"Мене не дивує, що більшість людей, яких привозили сюди на ізоляцію, рішуче погоджувалися на штраф, як тільки бачили умови", – резюмував Реуцький.
За його словами, співробітники "Схід SOS" відвідали всі 8 місць обсервації в Луганській області і прийшли до висновку, що три з них існують тільки на папері, а умови ще не менше двох можуть бути підставою для скарг до Європейського Суду на порушення 3-й статті Конвенції з прав людини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ пояснив, чи будуть відправляти на обсервацію українців, які приїхали з-за кордону.