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Волонтери показали бійців ОС при "наступі" Л/ДНР"

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У мережі поширили кумедне фото українських військових, які нібито чекають настання бойовиків "Л/ДНР".

Фото опубліковане на Facebook-сторінці Фонду "Повернись живим" підкорило фоловерів пабліку.

"Так виглядають наші хлопці, коли їм кажуть, що бойовики готуються до наступу. На Світлодарській дузі гаряче вже не перший рік, проте, захисники України не втрачають гарного настрою і почуття гумору - кажуть, без останнього на війні взагалі нікуди", - прокоментували знімок автори поста.

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Підписники сторінки Фонду висловили в коментарях свою підтримку українським бійцям.

"Вони кращі! Дякую кожному, хто був на війні", "Благослови вас Господь, нехай ця ніч пройде без втрат і поранень", - відзначили під знімком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі змінили тактику, внаслідок чого загинули бійці ВСУ.

Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіFacebook
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