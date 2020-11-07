Волонтери нагадали про роковини загибелі наймолодшого "кіборга" ДАП Сєвєра

6 листопада минуло шість років від дня загибелі наймолодшого "кіборга", який захищав донецький аеропорт, – Сергія Табали (Сєвєра).

Про трагічну дату нагадали волонтери на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook, підкресливши, що юному Герою було лише 18 років, коли він віддав життя за Україну. До того ж, на фронт хлопець поїхав добровольцем одразу з Майдану.

6 листопада 2014 року захисник чергував у диспетчерській вежі в аеропорту Донецька. Того фатального дня проросійські бойовики під час штурму цього об'єкту випустили артилерійський снаряд 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра". Важкі поранення, завдані молодому воїну цією смертельною зброєю , не залишили йому шансів на життя.

"Як мало встиг...", – можливо подумаєте ви. "Як багато він встиг!" – упевнені ми! Далеко не кожен українець у свої 18 років боронив незалежність України. Далеко не кожен захисник погодився восени 2014 року захищати донецький аеропорт. Сергію це було під силу! Пам'ятайте про нього щодня. Світла пам'ять захиснику України!" – закликали українців волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL: