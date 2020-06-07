У лікарні в Києві в неділю, 7 червня, помер український волонтер АТО Віталій Панич.

Він знаходився в реанімації з пневмонією, печінковою та нирковою недостатністю, повідомила на сторінці у Facebook колега Панича Анна Майборода.

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

Небайдужі збирали для волонтера гроші, однак о 20:20 після зупинки серця і реанімації лікарі констатували смерть.

Майборода додала, що два роки тому українець переніс важку операцію і жив з однією ниркою. Тест на коронавірус у нього був негативним.

"Хороший хлопець був", – написав журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний.

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

За 4 години до повідомлення про смерть волонтерка з Харкова Тетяна Бідняк писала про стан здоров'я Панича. Тоді він був стабільно важким.

Вона повідомляла, що дружина волонтера Наталія відвезла для нього в лікарню кров і плазму, щоб підключити катетер. У Віталія був низький рівень тромбоцитів.

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

Віталій Панич з дружиною facebook.com/vitaly.panych

Віталій Панич з дружиною facebook.com/vitaly.panych

Віталій Панич facebook.com/vitaly.panych

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