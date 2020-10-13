Волонтерка пояснила неконтрольоване поширення коронавірусу в Харкові

Головна причина поширення коронавірусу в Харкові – передвиборчі концерти та відсутність контролю з боку місцевої влади за дотриманням карантину в місті.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Харківщина перейшла в "чорну зону", лікарі рятують тільки хворих із шансами на життя". У розпал пандемії лікарі працюють без вихідних.

"Політики не думали про наслідки, концерти відвідало 5-10 тисяч осіб, і цього вистачило, щоб виник каталізатор. Кисню не вистачає, а пацієнтів більшає. Лікарі працюють без вихідних, у нас катастрофічна ситуація", – розповіла харківська волонтерка Наталія Попова.

На її думку, харків'яни самі визначили свій шлях.

"Не знаю, як в інших містах, у нас усі ігнорують масковий режим і соціальну дистанцію. Люди самі ходять на концерти, ніхто туди їх не жене насильно, а на тих, хто в масці, дивляться, як на "ти що, хворий?" – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у харківських лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, катастрофічно не вистачає медперсоналу й кисню, всі ліжко-місця зайняті.