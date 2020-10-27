Волонтер опитування Зеленського в Чернігові: віддав свою маску бабусі, якщо помру – похоронять

У Чернігові один із неповнолітніх волонтерів опитування президента України Володимира Зеленського зізнався, що працював у день місцевих виборів за гроші. Крім того, він здивував виборців своїм поясненням того, чому стояв біля дільниці без маски і рукавичок.

Відео розповіді підлітка опублікували на Telegram-каналі "ВЕХА (Харків)." Оскар за краще президентське опитування забирає Чернігів! Це 5! (Питань)", – іронізують у підписі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, хлопець як виправдання за те, що спілкується з великою кількістю людей без захисних засобів, заявив, що його рукавички погриз собака, а вже використану маску він віддав сторонній бабусі-виборцю.

"Вона просто сильно хотіла, а я не міг байдуже прореагувати. Вона зараз вийде і віддасть мені мою маску", – сказав підліток.

Люди, які записували відео, здивувалися й уточнили, що він буде робити, якщо пенсіонерка виявиться хвора на коронавірус. На це юнак легковажно відповів, розсміявшись: "Якщо вона хвора, то захворію, похоронять".

Наприкінці розмови люди запитали, чи є у хлопчика при собі якісь документи і скільки йому років. Хлопець зізнався, що йому ще не виповнилося 18 років і підтвердив, що працює за гроші. На зауваження про те, що це є порушенням, він обурився: "Мені цього не говорили. Що я, дарма стояв, виходить? Будьте теж людьми, зрозумійте".

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