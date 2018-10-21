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''Володіти Україною'': Портников розповів про ''темні пристрасті'' Кирила та РПЦ

19.3тЧитати матеріал російською

Бажання Московського Патріарха Кирила і голови відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополита Іларіона володіти Україною порочно, як прагнення, яке відчував англійський король Генріх VIII до Анни Болейн.

Таке порівняння зробив політичний оглядач, журналіст Віталій Портников у своїй Telegram-каналі. Він нагадав про страшний фінал, який привів другу дружину короля на ешафот.

"Англійський король Генріх VIII хотів одружитися так часто, як тільки хотів. І оскільки Папа Климент VII не хотів з цим погодитися, оголосив єретиком самого Папу, а єпископів, які зберігали вірність Святому Престолу - зрадниками. Так виникло англіканство. Патріарх Кирило та його "міністр закордонних справ" митрополит Іларіон, на відміну від середньовічного короля - монахи, принаймні, формально. Але їхня гріховна пристрасть до України настільки ж порочна, як прагнення, яке відчував Генріх до Анни Болейн", - розповів журналіст.

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За його словами, бажання володіти тим, що насправді належати не може, привело до оголошення патріарха Константинопольського Варфоломія I розкольником.

"Митрополит Іларіон впевнено йде королівським шляхом - даром, що смиренний інок. Йде королівським шляхом порочної любові. Ось тільки почуття це в результаті привело Анну Болейн на ешафот і не було ніякого Папи, який міг би захистити її від гніву чоловіка. Про цей страшний фінал теж варто пам'ятати всім, хто плутає любов з бажанням оволодіти - тим більше, коли володіти хочуть монахи. Україні та її пастві слід бути якомога далі від Кирила, Іларіона та інших російських ієрархів з їх темними пристрастями", -підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом у зв'язку з його рішенням про Автокефалію УПЦ.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Віталій ПортніковПатріарх Кирило
Місце
Україна
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Аналогия приемлемая, но можно найти другое сравнение "страданий" гундяйки. Гундяйка звонит путлеру : "Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!", или "Шеф, все пропало, всё пропало! Анафему снимают, кормушка уезжает!"
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вожделение, которое испытывал английский король Генрих VIII к Анне Болейн такое же, какое pan Портников испытывает к дуплу в дереве ...
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Ященко Олег
Ященко Олег
Воронов Евгений, не тебе дерево этим хвастатся.
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