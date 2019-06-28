Перемены приходят лишь тогда, когда мы идём наперекор тому, к чему привыкли. Одно из основных условий достижения целей - это выход из зоны комфорта. Чтобы добиваться успеха, нужно не бояться что-то менять в своей жизни. Ведь если у нас в планах достичь чего-то нового, мы должны уметь уходить от привычного. Так подняться на следующую ступеньку шансов намного больше! Есть три ловушки, которые воруют счастье. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее.

Новини Научитесь делать паузы

Умейте ценить то, что у вас есть. Каждый момент неповторим и имеет своё предназначение. Живите здесь и сейчас, не оглядывайтесь назад и не переживайте понапрасну!

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